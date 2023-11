Mellár Tamás belengette kilépését, megszűnhet a Párbeszéd frakciója

Kiléphet a Párbeszéd parlementi frakciójából Mellár Tamás és függetlenként folytathatja munkáját az országgyűlési képviselő. Erről maga az érintett beszélt az ATV Híradójának. Mint Mellár elmondta: a döntést a karácsonyi parlamenti szünetben hozza majd meg.

Mellár a felvetést azzal indokolta, hogy szerinte sok ellenzéki társa a parlamentben megélhetési politikusként ténykedik, sokan szerinte csak azért ülnek a parlamentben, mert kevés munkával sok pénzt lehet keresni.

Mellár viszont úgy látja, hogy így nem lehet dolgozni. Véleménye szerint az ellenzéknek ideje lenne belátnia, hogy összefogás nélkül nem lehet legyőzni a Fideszt.

Amennyiben a honatya a kilépés mellett dönt, akkor a Párbeszéd frakciója meg is szűnhet, hiszen most mindössze öten alkotják a frakciót, ami a minimális létszám.

Mellár Tamás közgazdászként lett ismert, mielőtt 2018-ban független jelöltként bejutott volna az Országgyűlésbe a baranyai 1-es választókörzetből. Még annak a ciklusnak az elején beült a Párbeszéd frakciójába, ahol azóta is politizált, ám úgy tűnik, elege lett a tétlenségből.

A Párbeszéd pártjának jelenleg rendkívül gyenge a támogatottsága még a biztos szavazók körében is, a legtöbb közvélemény-kutató cég 1-2 százalék körülire teszi a szervezetre szavazók számát, amivel biztosan nem jutnának be a parlamentbe egy most esedékes választáson.