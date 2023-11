Cseh Katalin: Az unió lépjen fel a kormány kampányával szemben

„Az adófizetők által finanszírozott hivatalos kormányzati kampány indult Magyarországon, amely személyesen a bizottság elnökét gyalázza, és nyilvánvaló hazugságokat terjeszt az unióról” – mondta Cseh Katalin az Európai Parlamentben. A momentumos EP-képviselő szerint a Fidesz legújabb lejáratása egy dezinformációs hadművelet az EU ellen.

Ez a Ház volt az, amely a Tanács javaslata alapján megválasztotta a Bizottság elnökét. Nem holmi Soros családi összeesküvés. Az uniós jogszabályokat pedig a társjogalkotók hozzák. Nem holmi globális háttérhatalmak. És ha nem ítéljük el ezeket a mérgező hazugságokat, akkor azok alapjaiban rongálják az uniót

– tette hozzá Cseh Katalin, aki arra kérte az uniót, hogy határozottan lépjen fel a kormány kampányával szemben, cáfolják a kormányt, mert úgy véli, hogy mindenki felelőssége megvédeni az Európai Unió integritását.

Ursula von der Leyen szeme sem rebbent

Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője Cseh Katalinhoz hasonlóan éles kritikát fogalmazott meg, teljességgel valótlannak nevezte a nemzeti konzultációban megfogalmazott állításokat. A szóvivő arról is beszélt, hogy Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét nem foglalkoztatják a plakátok, amelyeken szerepel.

Eric Mamer azt is elmonda, hogy ha a magyarok szeretnének informálódni és tiszta képet kapni az uniós politikákról, akkor használják az Európai Bizottság forrásait. Ami pedig a konzultáció kérdéseit illeti, a szóvivő kijelentette, hogy

teljesen valótlanok ezek az állítások.

Mamer kitért arra is, hogy az Európai Bizottságot a konzultációba nem vonták be, ezekről a kérdésekről nem tárgyaltak velük, ezért nem is foglalkoznak vele. Kiderült, nem tartják szükségesnek, hogy válaszokat írjanak, vagy saját kampányba fogjanak a magyar választók meggyőzése érdekében, holott egy korábbi magyar konzultáció során éltek ezzel a lehetőséggel.

Hiszünk a magyar közvélemény intelligenciájában, a tízmillió magyar nem csak Magyarországon, hanem egyben az EU-ban is él

– mondta.

Eric Mamer megmutatta Ursula von der Leyennek az óriásplakát fotóját, amelyen az elnök Alexander Soros társaságában szerepel. „A szemöldökét sem húzta fel” – mondta Von der Leyen reakciójáról, hozzátéve, hogy Alexander Soros és az Európai Bizottság vezetője semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással.

Újabb nemzeti konzultációt indított a kormány

Már postára is adták a 11 kérdést tartalmazó újabb nemzeti konzultációt, amely a kormány honlapján is elérhető. A kérdések között szerepel többek között a rezsitámogatás, a kamatstop, az extraprofitadó, az ukrajnai és az izraeli háború, Ukrajna csatlakozása az EU-hoz, a magyar politika külföldi befolyásoltsága és a gyermekvédelmi törvény is.

A kérdőíveket múlt pénteken kezdték kézbesíteni. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a nemzeti konzultáció keretében „minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát”.

A kormányszóvivő korábban jelezte, hogy azért fontos a nemzeti konzultáció, mert az elmúlt időszakban „sok vitánk alakult ki Brüsszellel”, a 11 kérdés mindegyike úgy kezdődik, hogy „Brüsszel...”. A konzultációs kérdőíveket 2024. január 10-ig lehet visszaküldeni.