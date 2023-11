Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője teljességgel valótlannak nevezte a nemzeti konzultációban megfogalmazott állításokat. A szóvivő arról is beszélt, hogy Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét nem foglalkoztatják a plakátok, amelyeken szerepel.

Az Euronews tudósítójának kérdésére a magyar nemzeti hatóságok ügyének minősítette a legújabb nemzeti konzultációt az Európai Bizottság szóvivője. Eric Mamer hozzátette, hogy ha a magyarok szeretnének informálódni és tiszta képet kapni az uniós politikákról, akkor használják az Európai Bizottság forrásait. Ami pedig a konzultáció kérdéseit illeti, a szóvivő kijelentette, hogy

teljesen valótlanok ezek az állítások.

Mamer kitért arra, hogy az Európai Bizottságot a konzultációba nem vonták be, ezekről a kérdésekről nem tárgyaltak velük, ezért nem is foglalkoznak vele. Kiderült, nem tartják szükségesnek, hogy válaszokat írjanak, vagy saját kampányba fogjanak a magyar választók meggyőzése érdekében, holott egy korábbi magyar konzultáció során éltek ezzel a lehetőséggel.

Hiszünk a magyar közvélemény intelligenciájában, a tízmillió magyar nem csak Magyarországon, hanem egyben az EU-ban is él

– mondta.

Eric Mamer megmutatta Ursula von der Leyennek az óriásplakát fotóját, amelyen az elnök Alexander Soros társaságában szerepel. „A szemöldökét sem húzta fel” – mondta Von der Leyen reakciójáról, hozzátéve, hogy Alexander Soros és az Európai Bizottság vezetője semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással.

Újabb nemzeti konzultációt indított a kormány

Már postára is adták a 11 kérdést tartalmazó újabb nemzeti konzultációt, amely a kormány honlapján is elérhető. A kérdések között szerepel többek között a rezsitámogatás, a kamatstop, az extraprofitadó, az ukrajnai és az izraeli háború, Ukrajna csatlakozása az EU-hoz, a magyar politika külföldi befolyásoltsága és a gyermekvédelmi törvény is.

A kérdőíveket múlt pénteken kezdték kézbesíteni. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a nemzeti konzultáció keretében „minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát”.

A kormányszóvivő korábban jelezte, hogy azért fontos a nemzeti konzultáció, mert az elmúlt időszakban „sok vitánk alakult ki Brüsszellel”, a11 kérdés mindegyike úgy kezdődik, hogy „Brüsszel...”. A konzultációs kérdőíveket 2024. január 10-ig lehet visszaküldeni.