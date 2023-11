Az ellenzék és a Fidesz is védené a magyar szuverenitást, csak mindenki mástól

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden benyújtotta az Országgyűlésnek az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvénycsomagot, amely a jövőben börtönnel büntetné azokat, akik külföldről kapott pénzekből kampányolnának. Emiatt szerdán az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum bejelentette, hogy ők is előjönnek hamarosan egy javaslattal, amely tényleg megvédené a magyar szuverenitást, de szerintük erre inkább az Orbán-kormány van veszéllyel. A Mi Hazánk és a Jobbik még gondolkodik, hogy a Kocsis-féle javaslat módosításokkal elfogadható-e. Az LMP szerint is probléma, ha külföldről megpróbálják befolyásolni a magyar választásokat, de ők úgy látják, a jelenlegi törvények is kellően szigorúak ebben az ügyben, csak be kéne őket tartatni. Itt a nagy szuverenitásvédelmi vita az Indexen!