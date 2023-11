Schiffer András: A mikroadományozók Gyurcsányt is meg akarták buktatni, nem csak Orbánt

Schiffer Andrást, az LMP alapítóját már nem érdekli, mi zajlik korábbi pártjában, szerinte ugyanis az már nem is létezik igazából. Az ellenzék helyzete sem különösebben foglalkoztatja Schiffer Andrást, az már annál inkább, hogy a Karácsony Gergelyt támogató mozgalom mikroadományaival hogyan próbálták meg külföldről nemcsak Orbán Viktort, hanem a DK elnökét is megbuktatni egyesek.

„Teljesen elvesztettem az érdeklődésemet az LMP iránt” – jelentette ki Schiffer András ügyvéd, a zöldpárt alapítója, korábbi társelnöke az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. A korábbi ellenzéki országgyűlési képviselőt a többi politikai formáció sorsa sem érdekli különösebben, mint mondta:

Az MSZP, a Jobbik és az LMP mára mind zombi pártok lettek. Országosan gyakorlatilag nem léteznek, nem tényezők.

Schiffer a műsorban arról is beszélt, szerinte az Országgyűlésben ma nincsenek valódi baloldali pártok, ezért ha a Szanyi Tibor-féle ISZOMM-nak sikerül összegyűjtenie az induláshoz szükséges 20 ezer aláírást, akkor rájuk adja a szavazatát a jövő nyári európai parlamenti választáson.

Bár korábban a sajtó szóba hozta a Mi Hazánkkal is, Schiffer tagadta, hogy bármi köze lenne a párthoz. Hangsúlyozta, sem politikai, sem jogi tanácsokat nem ad Toroczkai Lászlóéknak, mindössze néhány peres ügyben lát el náluk jogi képviseletet. Mint mondta, korábban hasonló eljárásokban DK-s politikust is képviselt már, de többek között Karácsony Gergely ügyvédje is volt.

A jogi képviseletet úgy beállítani, mintha én politikai tanácsadásra szegődtem volna, ez finoman szólva nem valósághű

– jelentette ki Schiffer.

Az ügyvédnek az ellenzék körül kialakult külföldi finanszírozási ügyéről is megvolt a véleménye. Szerinte ugyanis ami eddig a nyilvánosságban kiderült erről, abból arra lehet következtetni, hogy a külföldi „mikroadományozók” nemcsak Orbán Viktort szerették volna leváltani, hanem Gyurcsány Ferencet is meg akarták buktatni. Schiffer ugyan Karácsony Gergely tisztességében nem kételkedik, de szerinte a főpolgármestert az ellenzéki előválasztás két fordulója között eszközként használták, hogy a visszalépésével Márki-Zay Pétert hozzák helyzetbe Dobrev Klára ellenében. Nem véletlen szerinte, hogy miután Karácsonyt„ elütötte a villamos”, az őt támogató 99 Mozgalomhoz még ezután is érkeztek adományok.

Schiffer szerint a Kocsis Máté által a héten beterjesztett úgynevezett szuverenitásvédelmi törvénnyel is éppen az a baj, hogy nem elég szigorú. Mint mondta:

Az egész egy politikai kommunikációs termék. Nagyobb a füstje, mint a lángja.

A korábbi országgyűlési képviselő szerint ugyanis a javaslat több kiskaput is nyitva hagy, amelyeket fontos lenne bezárni, a jövőben felálló új hatóságnak, az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hivatalnak pedig szerinte semmi értelme nincs.

Schiffer szerint két ponton is változtatásra lenne szükség, az egyik, hogy az előválasztásra is ki kellene terjednie a szabályoknak, hogy

ne csupán azt ne lehessen külföldről befolyásolni, hogy ki legyen a magyar miniszterelnök, de azt sem, hogy ki legyen az ellenzék vezetője.

Az ügyvéd szerint a Fidesz frakcióvezetőjének javaslata nem tiltja azt sem, ha egy szervezet párhuzamos kampányt folytat egy jelölt mellett, így pedig csupán azok üthetik meg a bokájukat, akiknek a jelölőszervezete fogad el külföldi pénzeket. Schiffer szerint ez nem véletlen, hiszen ha nem is külföldi forrásokból, de a CÖF (Civil Összefogás Fórum) és a magyar állam is úgy kampányol a Fidesz mellett, hogy ezek a költések nem számítanak bele a kampánylimitbe.

Az állami propagandát, a köztulajdonban lévő cégek politikai reklámjait, szponzorációit is be kellene tiltani!

– jelentette ki Schiffer András.

