Mester Ákos: A kialakult helyzet miatt Orbánéknak egyszer felelniük kell

Mester Ákos úgy véli, hogy a helyzet csak akkor fog megváltozni, ha a kormánypárti és ellenzéki emberek is rájönnek, hogy nincs demokrácia szabad közmédia nélkül.

A kialakult helyzet miatt Orbánéknak egyszer felelniük kell. Az, hogy most nincs itt a rádió, az egy dolog. De hogy miért teszik teljesen tönkre, az egy másik dolog, és engem ez érdekel. Nincs demokrácia. Mi lett a Magyar Rádióból? Milyen műsorokat sugároznak? Kiket engednek be? Kiknek engedik, hogy elmondják a véleményüket? Gyakorlatilag lassan egy olyan helyzet kezd kialakulni, hogy egyetlen ukáz van csak: pofa be!