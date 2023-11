A zebra sem számít a budapesti autósoknak, négy nap alatt ötször gázoltak

A budapesti autósok négy nap alatt ötször gázoltak zebrán. Az extrém számok miatt a rendőrség az elmúlt napokban történt esetek felsorolásával és egy videóval hívja fel a figyelmet a balesetek elkerülésére – vette észre az Infostart.

A rendőrség azt kéri az autósoktól, hogy mivel korán sötétedik, gyakran köd és csapadék rontja tovább a látási viszonyokat, a csúszós út miatt pedig nagyobb a féktávolság, ezért a zebrák megközelítésénél legyenek még óvatosabbak.

A felhívásban kitérnek a gyalogosok felelősségére is, mint írják, nekik is óvatosabban kell közlekedniük.

Vitézy Dávid, a BKK egykori vezérigazgatója, közlekedési szakértő is reagált a rendőrség közleményére, aggasztónak nevezve a helyzetet.

Sorozatban gázolják a gyalogosokat a budapesti zebrákon. Nyilván alapvető, a rendőrség is ír róla, hogy mindenki figyeljen oda a zebrák megközelítése előtt, autósok és gyalogosok is. Emellett azonban rengeteg múlik a megfelelő és betartott sebességhatárokon, a Budapesten ma nagyon gyakran felismerhetetlenségig lekopott burkolati jelek láthatóságán, a megfelelő és a biztonságot előtérbe helyező, a rálátást segítő forgalmi renden és, igen, a gyalogátkelők elsőbbségi szabályainak szigorúbb betartatásán is. Ebben a kamerás ellenőrzés lehetőségét is vissza kellene hozni, amit most országos jogszabály tilt, még az igen egyszerűen ellenőrizhető jelzőlámpás csomópontokban is – márpedig például az Alkotás utcában csak ilyen helyen történhetett a gázolás