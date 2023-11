Karácsony Gergely: Magyarországon nem állam, hanem rablóbanda van

Karácsony Gergely szerint „a magyar állam mindenhol ott van, ahol nem kéne ott lennie”. A főpolgármester a közösségi oldalán osztott meg egy kritikus hangvételű bejegyzést, ezúttal az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösséghez (MET) kapcsolódóan. A magyar kormány és a fővárosi vezetés között a héten többször is felcsaptak az indulatok.

Ismét kritikus hangvételű véleményt osztott meg közösségi oldalán vasárnap Karácsony Gergely.

Magyarországon nem egy állam van, hanem egy rablóbanda, ami az adófizetők pénzéből magánvagyonokat épít, közben pedig magára hagyja azokat az embereket, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a segítségre

– fogalmazott.

A főpolgármester a bejegyzés alatt egyértelművé tette, hogy ezúttal az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nehéz helyzetére utalt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az egyház mára 500 millió forint körüli adótartozást halmozott fel, így a csőd szélére sodródott.

Fokozódik a vita a kormány és a fővárosi vezetés között

Karácsony Gergely és a kormány között a héten is heves vita alakult ki. November 23-án inkasszózták Budapest számláját, így összesen 5,6 milliárd forintot emelt le a Magyar Államkincstár (MÁK) az önkormányzati számláról. Közölték, hogy decemberben további 3,87 milliárdra tartanak igényt.

Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergely júniusban jelentette be, hogy Budapest fellebbez a szolidaritási hozzájárulás ügyében hozott első bírósági döntés ellen. A főpolgármester bírósági döntésre hivatkozva azt állította, hogy a kormány nem vehetett volna le ennyi pénzt a főváros számlájáról.

Az ügyben a Magyar Államkincstár (MÁK) is megszólalt, közölve, hogy a korábban hozott végzés már nem aktuális. A Pénzügyminisztérium péntek délben az Index megkeresésére leszögezte, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartania, és az adót mindenkinek be kell fizetnie. Ezalól a főváros sem kivétel.