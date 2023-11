Orbán Viktor kiosztotta a lapokat, videóval jelentkezett egy kártyapartiról

Orbán Viktor közösségi oldalán mutatta meg, hogyan bánik a magyar kártyával. A miniszterelnök azt is világossá tette, miért nem magyar hősök szerepelnek a lapokon.

Orbán Viktor TikTok-oldalán 2022 vége óta jelennek meg tartalmak. A miniszterelnök legújabb, a hétvégén feltöltött videóján az látható, amint éppen magyar kártyával játszanak (a felvétel időpontját és helyszínét a TikTokon nem jelölték meg, így akár az is lehet, hogy korábbi videóról van szó).

A kormányfő egyrészt arról beszélt, hogy a lapokon szerinte miért nem magyar hősök szerepelnek. Mint mondta, szerinte kis tétekben, pénzre érdemes játszani, majd felidézte, hogy mit tanult az édesapjától a hősökről.

Azt tanultam édesapámtól, hogy azért szerepelnek svájci szabadságharcosok, illetve a szabadságharc szereplői a kártyán, mert amikor az 1848-as magyar szabadságharc leverése után kinyomtatták ezeket a kártyákat, tilos volt magyar szabadságharcosokat megjeleníteni. Ezért Kossuth Lajos helyett Tell Vilmos van a magyar kártyákon

– fogalmazott TikTok-videójában Orbán Viktor. Hozzátette: ez az oka annak is, hogy tudunk a svájciak szabadságharcáról, és arról, hogy Svájc egy szabadságszerető és harcos nép.

Orbán Viktor egyébként néhány napja járt Svájcban – elképzelhető, hogy részben emiatt is tették közzé most a felvételt. A miniszterelnök pár napja Zürichben, a Die Weltwoche svájci konzervatív hetilap jubileumi ünnepségén tartott átfogó politikai beszédet.

A kormányfő már korábban is méltatta a svájciak szabadságszeretetét. A miniszterelnök 2013-ban Szolnokon, a vasúti járműveket gyártó svájci Stadler gyáravatóján hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok mindig is tisztelték a svájciakat, amely egy szabadságszerető nép, soha nem adta fel függetlenségét. Hozzátette, hogy Svájc „élő példáját adja annak, hogy az unión kívül is van élet, nem kell tehát senkinek sem megijednie”.

A mostani felvétel előtt legutóbb nindzsakormányos videójával jelentkezett be a TikTokon.