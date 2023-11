Leváltották a magyar egészségügy egyik legfontosabb vezetőjét

Az egészségügyi szakportál azt írta: értesülések szerint az ágazat „gazdálkodási problémái” miatt Jeneit tette felelőssé a kormányzat. Korábban többször is írtunk arról, hogy a kórházak 125 milliárdos adósságot halmoztak fel, és emiatt már a kormánynak is be kellett avatkoznia nemrég.

A MedicalOnline szerint más is arra utal, hogy gazdasági okokból meneszthették Jenei Zoltánt,

ugyanis vele együtt több másik vezetőt is menesztettek.

Elküldték többek közt az OKFŐ gazdasági ügyekért felelős igazgatóhelyettesét, Tóbiás Tamást is, aki a Pénzügyminisztérium korábbi főosztályvezetője is volt. A főigazgatói feladatokat csütörtöktől Szondy Zita főigazgató-helyettes megbízott vezetőként látja el ideiglenesen.

Kedden jött ki az újabb adatsor, 50 milliárdos mínuszal kezdhetik a jövő évet

A MedicalOnline arra is kitért, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) kedden tette nyilvánossá azt az adatsort, amely intézményenként közli, hogy melyik kórház mekkora összeget kaphat számlái kiegyenlítésére. A mezőny erősen szór, van olyan intézmény, amely mindössze adósságainak 25, és olyan is, például a Szent Imre kórház, amely a kifizetetlen számláinak 95 százalékára kapott támogatást.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára erről a Népszavának azt nyilatkozta, hogy az a kórház, amely csak a tartozásai 25 százalékára kapott fedezetet, biztosan nem tud fizetni a piaci beszállítóknak. A lap szerint a lista érdekessége, hogy az állami fenntartású kórházak mellett jelentős közpénzt kaptak adósságrendezésre az alapítványi formában működő magánegyetemek. Az állami kórházak és az alapítványi egyetemek adóssága 71 százalékának a kifizetésére adott forrást a magyar állam – derült ki az Orvostechnikai Szövetség főtitkárának gyorselemzéséből.

A tartozásokra fordítható 90 milliárd forint kifizetése után még mindig marad csaknem 36 milliárd forint adósság. Ez az összeg januárra elérheti az 50 milliárdot a lap szerint.

Jenei Zoltánt 2020-ban az akkori egészségügyért felelős miniszter, Kásler Miklós javaslatára a miniszterelnök nevezte ki az OKFŐ élére. Ezt megelőzően öt éven át a Pécsi Tudományegyetem kancellárja volt, arról a posztról 2020 szeptemberében hívta vissza Palkovics László, akkori innovációs miniszter.