A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó rendelője harminchat olyan településen látott el betegeket, ahol vagy nincs családorvos, vagy erősen eszközhiányos praxisokban korlátozott az ellátás. A járműveken telemedicina szolgáltatás keretében internetkapcsolaton keresztül, digitális eszközökkel és asszisztensek közreműködésével vizsgálta meg a helybelieket a máshol tartózkodó orvos. A négyezer ellátott között diagnosztizáltak így cukorbetegséget, skarlátot, sőt, tüdőgyulladást is.

A Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program keretében 2023 márciusa és októbere között tizenkét járművet indítottak útnak, nyolc közülük teljesen felszerelt rendelő, amelyek olyan falvakba érkeztek, ahol egyáltalán nincs háziorvosi praxis, illetve olyan helyekre, ahol ugyan van rendelő, de régóta betöltetlen a körzet. Öt felzárkózó településen (Hiricsen, Zalakomárban, Litkén, Nyírkátán és Szalonnán) térségi központokat alakítottak, ahova a környező falvakból összegyűjtött lakosokat szállítják vizsgálatra, szűrésekre. A pilotprogram keretében harminchat falu közel négyezer lakosát látták el, tanácsadásban részesítették őket, illetve segítették a betegút szervezését.

A mobilrendelőkben asszisztensek fogadták a betegeket, szélessávú internetkapcsolaton keresztül pedig az öt budapesti központ egyikében tartózkodó orvos online jelentkezett be. A vizsgálatban az adataikat rögtön továbbító digitális orvostechnikai eszközök voltak segítségükre: vérnyomásmérő, EKG, pulzoximéter, phonendoszkóp a szív- és légzésfunkció monitorozása, az azonnali kislabor a vércukorszintmérővel, vér- és vizeletvizsgáló CPR-automatával valósult meg, emellett minikamerás fül-orr endoszkópos készülék, illetve dermatoszkóp is a készlet részét képezte, ami szeptemberben mobil ultrahanggal bővült. Az EESZT-n keresztül (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) pedig az orvos eReceptet és beutalót is tudott írni a beteg számára.

Oda mentek, ahol nincs orvos

„Az egészségügy bizalmi kérdés, ezért olyan helyre mentünk, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelen van, és része a 300 legszegényebb települést felzárkóztató programunknak” – emelte ki Nagy Ferenc, a szervezet szakmai vezetője a projekt eredményeinek ismertetésekor a Kórházszövetség konferenciáján. „Ezekben a térségekben a napi problémák megoldása, a túlélés mindent visz, sokszor az utazásra sincs pénzük, miközben a faluban nincs helyben háziorvos, dedikált gyermekellátó még ritkábban fordul elő. Egészségügyi állapotuk pedig az országos átlag alatt van, közel 70 százalékuk dohányzik. A felzárkózó településekre azért is nehéz háziorvost vinni, mert az infrastruktúraszegény környezetben nehezen tudnák elképzelni az életet családjukkal. „A telemedicina ezekben a falvakban áttörést hozhat, a komplex eszközökkel telekardiológia, teledermatológia valósulhat meg, szűréseket is tudnak végezni, mindehhez a térerő alapfeltétel” – mutatott rá.

A gyermekellátásban a Bethesda Gyermekkorház orvosai közreműködtek, Stubnya Gusztáv, a klinika projektvezetője elmondta, hogy a telemedicina teljesen más attitűdöt igényelt részükről. „Az első két hónapban még nehezebben ment, de utána már könnyű volt az új rendszer kezelése” – ismertette. Mint rámutatott, az egészségügyi digitális eszközök egyre elterjedtebbek, gyakorlatilag 100 dollár alatt már bárki számára elérhetőek, persze az adatok értelmezése már szaktudást igényel.

A telemedicina újszerű és innovatív projekt a gyermekellátás területén, ahol az orvosok átlagéletkora 62 év

– emelte ki, hozzátéve: olyan területekre mentek, ahol nem volt alapellátás. Véleménye szerint a humánerőforrás-hiány, a távolságok áthidalása, a kevésbé felszerelt rendelők kiegészítésére is alkalmas volt a pilot program. „Ami egy egészségügyi szolgáltató és egy szociális szervezet együttműködésére jó példa” – értékelte.

Kovács Rita, a szeretetszolgálat projektvezetője elmondta, hogy a programban közel száz szakasszisztens vett részt, akik a digitális eszközök használatára való felkészítést és próbarendelést követően kezdték meg a munkát helyben. Debrecen, Fehérgyarmat, Nyíregyháza háromszögben 200 kilométeres távolságokat tettek meg.

Volt, akiknél életet mentett

Kollák Zita, a Bethesda Gyermekkórház orvos-igazgató helyettese beszámolt arról az esetről, mikor a telemedicinás diagnosztikával mentették meg egy gyerek életét. Egy 14 éves asztmás gyerek a videórendelésen arról számolt be, hogy két héttel korábban lázas beteg volt, azóta fogyott, gyenge, és jobb oldali mellkasi fájdalmat érez. Hiricsről azonnal a pécsi klinikára szállították, ahol intenzív osztályra került atípusos tüdőgyulladással, két hét kórházi kezelés után gyógyultan tért haza.

Egy torokfájásra panaszkodó gyereknél skarlátot állapítottak meg, aki eRecepttel antibiotikumot kapott. A rutinvizsgálaton egy felnőttnél extrém magas vérnyomást mértek, és cukorbetegségére is fény derült, módosították gyógyszerezését, diétás tanácsadást kapott, három héttel később eredményei a normál tartományhoz közelítettek – részletezték a telemedicinás ellátás tapasztalatait.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke hozzászólásában kifejtette: véleményem szerint ez a jövő mintaprojektje, ami nem kizárólag a hátrányos helyzetű településeken élők számára lehet előnyös. Mint kiderült, évekbe telhet, amíg a projektfinanszírozás keretében az alapellátás része lehet a program, ha bekerül a NEAK-támogatott keretbe.

(Borítókép: Magyar Máltai Szeretetszolgálat)