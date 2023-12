Szijjártó Péter meghatározta a magyar külpolitika irányvonalait

„Nem túlzás kimondani, hogy a globális biztonság az elmúlt 30 évben most van a legrosszabb formájában, ez rendkívüli kihívás – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint a legnagyobb politikai támogatása ma a magyar kormánynak van, mert választásokon egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást a választóitól a hivatalban lévő európai kormányok közül. A külügyminiszter úgy véli, hogy a tavalyi választási kampányt külpolitikai témák uralták, és fontos, egyúttal világos döntést hoztak a választók, mert a magyar kormánypártoknak érthető külpolitikai víziója volt az ukrajnai háborúról.

Szijjártó Péter szerint a magyar külpolitikát két jelzővel lehet leírni: szuverén és magyar, és a szuverenitásnak különös jelentősége van ma, mert a világban uralkodó status quo, politikai és gazdasági szempontból egyaránt megbomlott.

Más világ lesz, nem egypolósú lesz a világrend, hanem többpólusú, hogy melyik pólusnak milyen ereje lesz az a jövő zenéje

– mondta a külügyminiszter, aki szerint a saját szemünkkel látjuk a forradalmi átalakulást gazdasági és politikai értelemben, miközben minden változik és mozog.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy a magyar külpolitikának Magyarország fizikai és gazdasági biztonságát kell garantálnia, és sikeresnek maradnia a változó világban.

Szijjártó Péter szerint négy tényező indokolja a magyar külpolitika sikerességét:

Kimaradtunk az ukrajnai háborúból, és nem tettünk lépéseket, ami a háború meghosszabbításához, eszkalációjához vezetett volna. A kormány álláspontja világos, emberi életeket kell megmenteni, mert minél tovább tart a háború, annál nagyobb lesz a pusztítás. A nyugati stratégia hibái ellenére reménykedjünk, hogy nem lesz globális a konfliktus. Másfél év után mérleget kell vonni, mert megbukott a szankciók stratégiája, nem lett vége a háborúnak. Mérleget kell vonnia Európának. B-terv kell, egy másik stratégia. A külügyminiszter szerint a NATO és Oroszország között nem szabad, hogy konfliktus alakuljon ki, Magyarország pedig ezért rengeteget tett. Az EU-nak a béke nagykövetének kell lennie a világban. Közel-Kelet: szövetség Izraellel és partnerség az arab országokkal, ezáltal mentette meg a kormány a magyar emberek életét. Szijjártó Péter szerint a terrorellenes műveleteknek sikeresnek kell lenniük. Az Ábrahám-megállapodások fontosak, ehhez a szellemiséghez kell visszatérnünk. A kormány összesen 570 magyart hozott haza Izraelből, a túszok egy része kiszabadult, és ha mi nem vagyunk mindenkivel partneri viszonyban, tehát Egyiptommal, Izraellel és Katarral akkor ezt Magyarország nem tudja elérni. „Érdemes multivektorális külpolitikát folytatnunk, mindenkivel jóban kell lennünk”. A migráció 8 éve van napirenden. A magyar kormányt bírálták a migrációval kapcsolatos döntései miatt, de „végül nekünk lett igazunk”. Szijjártó Péter kijelentette, hogy az uniós tervek ellenére nem lesz Magyarországon kötelező betelepítési kvóta. A példátlan gazdasági válságokból mindig erősebben jöttünk ki. A kormány integrált külpolitikát és külgazdaságot folytat, miközben szuverén válaszokat ad a felmerülő nehézségekre, a világjárványra és a háborúra is. Beruházásokra és munkahelyekre van szükség, meg kell előzni a munkanélküliséget, a beruházásokat ösztönözni kell. A cél, hogy a magyar gazdaság a kelet és a nyugat találkozásává váljon.

Szijjártó Péter szerint ahogyan az elmúlt években, most is hatalmas lesz a nyomás Magyarországon. Az amerikai elnökválasztás is közeledik, de Magyarország nem adja fel a nemzeti pozíciókat, és nem fogja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, ezért még nagyobb lesz a magyar kormányon a nyomás. „ Mindig volt rajtunk nyomás, és mindig bebizonyosodott, hogy nekünk lesz igazunk” – fogalmazott Szijjártó Péter.

A konferencián Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is beszédet mondott.

