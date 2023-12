Blöffszagú a maxi-Dubaj – kemény üzenetet kapott Lázár János

Vitézy Dávid, a BKK korábbi vezérigazgatója, közlekedési szakember kételkedik annak a közlekedési koncepciónak a hitelességében, amelyről Lázár János építési és közlekedési miniszter a hétfőn tartott sajtótájékoztatóján beszélt. Lázár János arról a Rákosrendezőre tervezett gigaberuházásról adott tájékoztatást, amelyről az a hír járta be a sajtót, hogy egy az Egyesült Arab Emírségekből származó üzletember közreműködésével egy dubaji stílusú felhőkarcolót építenének a területen. A miniszter igyekezett eloszlatni a kételyeket, a közlekedési szakember a közösségi oldalán reagált az elmondottakra.

A miniszter a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy valóban egy dubaji beruházásról lesz szó, amely a világ legnagyobbjai közé tartozik: arra számítanak, hogy csaknem 5 milliárd forintot tesz majd le a beruházó az asztalra. Arról is beszélt, hogy a beruházás területét először húszmilliárd forint értékben mentesítik, majd egymilliárd forintból a vasúti pályát helyben megújítják.

Vitézy szerint több sebből vérzik Lázár terve

Vitézy Dávid azt írja, Rákosrendező fejlesztése és a felhagyott vasúti rozsdaterületek fejlesztése „önmagában nem ördögtől való gondolat, rengeteg fejlesztési terv foglalkozott már ezzel”.

Azonban a szakember szerint nem esett szó arról, hogy milyen funkciójú városnegyed épülne Rákosrendezőn. Továbbá leszögezte, hogy nem arab befektetők, hanem a Főváros, a kerületek és a kormányzat dolga kialakítani a kereteket.

A budapestieknek is szóló, nekik is vonzó, vegyes funkciójú, zöld, élő, minőségi közterületekkel és funkciókkal teli negyedre van szükség, nem turistalátványosságra

– írta, hozzátéve, hogy lakóterületek kellenek, nem turizmus növelésére fókuszáló fejlesztésre.

Arról is szót ejt a BKK korábbi vezérigazgatója, hogy korábban már elkezdték Rákosrendező környezetének vasúti megújítását, amit akkor éppen Lázár János állított le.

Vitézy attól is tart a bejegyzése alapján, hogy a Lázár János által Rákosrendezőre ígért 30 ezer új parkolóhely, ennyivel több autót is jelentene Budapestnek. Szerinte éppen a közösségi közlekedésre kell építeni egy ekkora új városnegyedet, nem az autóforgalom növelésére.

Az ígéret „új Dunaújvárost okozhat”

Vitézy Dávid blöffnek nevezi, a Lázár János ígérete szerint Rákosrendezőn megálló új repülőtéri expresszvonatot is, amelynek szerinte nem is esik útba Rákosrendező Budapest központjából, mivel a Nyugatiból induló és a repülőtér mellett elhaladó ceglédi vonal nem érinti Rákosrendezőt.

Bejegyzésében Vitézy a V0 koncepcióját is vitatja: szerinte a vasúti teherforgalmi gyűrű Dunaújvárosi körülményeket okozna, hiszen csak akkor van értelme és elég utasa, ha érinti Budapestet. Ráadásul, mint közölte, a Budapestet átszelő vasúti alagút tervét is elhalasztották, amit bár megért, de szerinte azt sugallja Lázár János, mintha „nem is lenne szükség az összes budapesti fejpályaudvar szűkös kapacitásának bővítésére”.

Ráadásul épp a vasúti alagút is szükséges lenne a Nyugati környékén a vasút által elfoglalt rozsdaterületek zöldítéséhez - az sose lesz valós és jól működő zöldfelület, amit a vágányok fölé egy betonhídra próbálnak telepíteni

– hangsúlyozza.

A vasút nem autópálya – hangsúlyozta még, hozzátéve, hogy a nagyvárosok körül a személyforgalom számára nem elkerülőgyűrű kell, mint az autópályák esetén, hanem a város központi területeit átszelő gyors vasúti kapcsolat, a fontos átszállóhelyeken színvonalas állomásokkal.

Jó lenne, ha olyanok döntenének és beszélnének a legfontosabb stratégiai kérdésekről, akik ezt értik. Vagy már legalább valaha megismerkedtek Magyarország vasúti térképével.

– írja.