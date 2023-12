Csütörtöki havazás: így állnak most a közutak országszerte

Budapesten sorrendben halad a takarítás

Szerda éjszaka óta változó intenzitású és összetételű csapadék esik Budapesten, ezért a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. munkatársai már több mint 24 órája folyamatosan, váltott műszakban dolgoznak a főváros útjainak síkosságmentesítésén – kezdte az Indexhez eljuttatott közleményében az FKF.

Az éjszaka 61 téli célgéppel takarították az úthálózaton lehullott havat, valamint preventív szórást végeztek, hogy a hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását. A kerékpárutak és közjárdák síkosságmentesítésén pedig 7 kisebb célgéppel dolgoztak.

Budapest útjait jelenleg is 66 db szóró és hókotró célgéppel takarítja az FKF szigorú prioritási sorrendben.

Először jönnek a hidak, felüljárók, az autópályák és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszai, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszai és egyéb közösségi közlekedési útvonalak, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az FKF ismételten felhívja a Budapesten gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy csak megfelelő műszaki állapotú és lehetőleg téli gumiabronccsal felszerelt járművekkel induljanak útnak és vigyázzanak a városban dolgozó munkatársainkra!

Fontos, hogy vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban részt vevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat.

Fontos tudni: a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

Nemcsak a hó, de a köd is nehezít az utakon – írta a Magyar Közút

A Magyar Közút az Index megkeresésére közölte, hogy az országban általuk kezelt 31 kilométeren az elmúlt napokban folyamatosan, 12 órás váltott műszakokban, 0–24 órában végezték a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Csak ezen a héten több mint 13 ezer tonna útszóró sót és 500 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a síkosságmentesítési beavatkozások során.

Nagyobb fennakadás nincs a havazásban érintett területeken, minden utunkat használhatják az autósok, ha téli gumival és az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek.

Az ország középső területein és az északi országrészben továbbra is havazik, ennek megfelelően a legtöbb feladatunk ezekben a térségekben van.

A kezelésünkbe tartozó fő- és mellékutak burkolata azokon a területeken, ahol jelenleg is intenzíven havazik, ott még latyakosak lehetnek az utak, Nógrád, Pest, Komárom-Esztergom, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék egyes szakaszain pedig előfordulhatnak téliesebb útviszonyok. Az ország többi részén viszont vizes-nedves, illetve sónedves az utak burkolata.

Az előrejelzések alapján a következő órákban is kitart majd több térségben is havazás, ezért mi is folytatjuk a szükséges beavatkozásokat.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a délnyugati országrészben ködös az idő, Lenti térségében 100 méter alatti a belátható út hossza, Nagykanizsa térségében is ködfoltokat jeleztek a mérnökségeink

– írták közleményükben.

A havazás miatt pedig főleg az ország északi felén korlátozottak a látási viszonyok, jellemzően 100-300 méter közötti a látótávolság. A Bakony környezetében erős, 40-60 kilométer/órás széllökések vannak, így ott még kisebb hófúvásokra is lehet számítani. Komárom-Esztergom vármegyében Tardos és Bikolpuszta, Tata és Kömlőd, illetve a Budakalász–Dobogókő–Esztergom közötti mellékút 1-1 szakaszát időszakosan lezártuk, mert a magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó súlyát a fák és ágaik már nem bírják el, ezért fakidőlések és ágleszakadások miatt, közlekedésbiztonsági okokból vezettük be ezeket a korlátozásokat – áll a Magyar Közút válaszában.