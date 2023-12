Hóba borult szinte az egész ország, megbénult a közlekedés

Csütörtök reggelre hótakaró fedte be szinte az egész országot. A hajnali havazás fennakadásokat okozott országszerte: kidőlt fák és leszakadt vezetékek miatt nehézkes a tömegközlekedés, több alsóbbrendű út járhatatlanná vált hóátfúvások miatt. Frissülő cikkünkben nyomon követjük a hóhelyzetet.

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Mint előzleg írtuk, csütörtök estig ismét sokfelé várható havazás a mediterrán ciklon csapadékzónájából, amely fokozatosan halad kelet felé, intenzitása fokozatosan csökken majd.Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást is kiadott.

A hó napokig is megmaradhat, a Dunántúli-középhegységben és a Bakonyban akár 30 centiméteres hóval is számolhatunk. Kaposfüreden és Simonfán már szerdán térdig érő hóréteg alakult ki.

Kidőlt fák, zavarok és balesetek a közlekedésben

Az Országos Katasztrófavédelem arról számolt be, hogy szerda este óta főként kidőlt fák eltávolításához és árokba csúszott járművek mentéséhez kérték az egységek segítségét.

Elsősorban a fővárosban és környékén, valamint a Dunántúlon sok munkát adott a tűzoltóknak a téliesre fordult időjárás, a havazás.

Szerdán százhatvanöt, csütörtök hajnalig pedig további több mint száz ilyen esethez riasztották az egységeket, amelyeknek a leggyakrabban kidőlt fákat, letört ágakat kellett eltávolítaniuk.

Ilyen beavatkozásokra volt szükség például Tokodaltáró és Dorog között a 10-es, Bakonyszentkirály és Veszprémvarsány térségében a 82-es, Mánfánál a 66-os és Hőgyésznél a 65-ös főúton. Az 1-es főúton Biatorbágy közelében, Nagykovácsiban a Nagykovácsi úton a hó és a jég súlya alatt több fa is veszélyesen belógott az úttest fölé.

A Verőce és Magyarkút közötti úton, Somogy vármegyében, Kapoly és Lengyeltóti térségében, a fővárosban elsősorban a budai kerületekben, valamint a káposztásmegyeri Farkaserdő utcában a közúti, a Sárbogárdhoz tartozó Rétszilason pedig a vasúti forgalmat akadályozták kidőlt fák. Ugyancsak Budapesten, a XIV. kerületi Szikszó parkban egy mintegy tizenöt méter magas fa kifordult a földből és egy társasház oldalának dőlt, a IV. kerületi Galopp utcában parkoló gépkocsira borult egy fa, Budafokon a Plébánia utcában pedig egy távközlési oszlop dőlt az úttestre.

Többször kellett az úton keresztbe fordult, árokba csúszott és felborult járműveknél is segíteniük a tűzoltóknak. Szerdán este például a 81-es főúton Mórnál, a 13-a főúton pedig Csépnél tűzoltódaruval mentettek ki az árokból egy-egy nyerges vontatót. Hajnalban Sárbogárdon, a Köztársaság úton lecsúszott az úttestről egy autóbusz hátulja, Szabadszállásnál, az 5214-es úton pedig egy kisteherautó sodródott árokba.

Az eddig leesett hó és a hóátfúvások miatt Komárom-Esztergom vármegyében lezárták a 8137-es mellékutat a nulladik és a tizedik kilométer, a 1127-es mellékutat pedig az ötödik és a tizenkettedik kilométer között – számolt be a Katasztrófavédelem.

Mindeközben az Útinform arról számolt be, hogy

A Dunántúl keleti felén, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon tegnap délután óta folyamatosan esik a hó, havaseső, a legkeletibb megyékben az eső. A Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megye egyes területein a frissen hullott hó vastagsága meghaladta a 10-15 cm-t, néhol elérte a 20 cm-t, de a Duna-Tisza közén, Pest és Nógrád vármegyében, a Mátrában és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye északi részein is 5-10 cm friss hó hullott.

A gyorsforgalmi utak burkolata sónedves, de az M0-s autóút, az M1-es bicskei, az M7-es martonvásári, illetve az M6-os autópálya Fejér és Tolna vármegyei szakasza helyenként latyakos, az M3-as Gödöllő térségében hókásás, de máshol is előfordul, hogy latyakos a burkolat széle, vagy a le- és a felhajtó.

A fő és a mellékutak burkolata Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Nógrád és Heves vármegyékben, Pest vármegye északi felén, továbbá Putnok, Tiszafüred és Kisújszállás környékén havas, latyakos, helyenként hókásás, máshol vizes.

Komárom-Esztergom vármegyében kisebb hóátfúvások miatt két alsóbbrendű út nem járható: - a Kömlőd - Tata és - a Tardos és Bikolpuszta közötti útszakaszt lezárták. Budakalász - Dobogókő - Esztergom összekötő utat, a 21-es és a 33-as km között fakidőlések miatt lezárták. Pilisszentlélek település erre a szakaszra esik, csak a helyi lakosokat elengedik el.

Balesetekre vonatkozóan pedig közölték, hogy

Az M1-es autópályán, Budapest irányába Mosonmagyaróvár és Lébény között egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A 149-es km-nél a belső sávot lezárták, emiatt torlódik a forgalom.

Külső korlátnak hajtott egy személygépkocsi az M7-es autópályán Letenye felé, a 202-es km-nél. A leálló sávon zajlik a helyszínelés.

A 3-as főúton Mezőköved és Mezőnyárád között egy autóbusz és két személygépkocsi karambolozott. A 145-ös km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

A 3-as főúton Gyöngyösnél két személygépkocsi ütközött. A 83-as km-nél félpályás lezárás van érvényben.

Az oldalára borult egy mikrobusz az 53-as főúton, a Soltvadkert határában, Selymesnél, rendőrök irányítják a forgalmat.

A 102-es főúton, Tinnye és Perbál között kidőlt egy fa. A 15-ös km-nél csak egy sáv járható.

A 11-es főúton, Szentendre és Leányfalu közötti szakaszán, csőtörés miatt a fél útpályát lezárták, a Boldogtanyai út és a Vadrózsa utca között a 25-ös km-nél, valamint a 23-as km-nél a Barackvirág utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat, jelzőlámpa, valamint jelzőőr irányítja.

Frissítés, 8.44: A 82-es főút Veszprém megyei, Bakonyon átvezető szakasza az intenzív havazás nyomán havas latyakos, ezért azt a 2-km és a 45-km között a Rendőrség a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjármű-forgalom elől lezárta.

A MÁV közölte: több vasútvonalon is szünetel a forgalom

A Mávinform oldalán arról számoltak be, hogy

Magyarnándor és Nógrádkövesd között kidőlt fákat találtak, emiatt szünetel a forgalom ezen a szakaszon.

Rákosrendezőn, valamint Rákospalota-Újpest és Veresegyház között felsővezetékhiba akadályozza a közlekedést. A helyreállításig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés, ezért a reggeli, délelőtti időszakban a Budapest–Esztergom, a Budapest–Vác–Szob és Budapest–Veresegyház–Vác vonalon jelentősen 30-60, esetenként 60-90 perccel hosszabb eljutási időre, járatkimaradásokra lehet számítani.

Kismarosnál is leszakadt a felsővezeték, Verőce-Nagymaros-Szob között felsővezetékhiba és váltóhiba is lassítja a közlekedés. Várhatóan további jelentős fennakadásokra, késésekre lehet számítani a Budapest-Vác-Szob vonalon.

Bakonyszentlászló és Zirc között több kidőlt fa akadályozza a közlekedést. A 82-es főút részleges lezárása miatt pótlóbuszok sem tudnak közlekedni. A Győr-Veszprém vonalon jelentős késésekre kell számítani.

Az S36-os vonatok váltóhiba miatt 6:30-tól rövidebb útvonalon, csak Kőbánya-Kispest és Tárnok között közlekednek. Az utasok Tárnok és Martonvásár között Z30-as vagy G43-as járattal utazhatnak.

Drégelypalánk és Balassagyarmat között fakidőlés miatt nem lehetséges a közlekedés. Az S750-es vonatok közlekedésében jelentős késésekre, járatkimaradásokra lehet számítani a reggeli, délelőtti órákban. A Balassagyarmatról 6:17-kor Vácra indult S750-es vonat (33249) vár a fa eltávolítására.

Frissítés, 8.44: A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon végzett pályafelújítás idején közlekedő egyes IC-pótlóbuszok az intenzív havazás és a közúti állapotok, torlódások miatt Tatabánya térségében elakadtak. A többi pótlóbusz hosszabb menetidővel közlekedik.

Emellett rengeteg másik vonat is késéssel közlekedik, így érdemes figyelni a többi vonalon is. Ezen túl Debrecennél gázolt is egy vonat.

A Fővárosban is vannak problémák: leállások számos vonalon, az egyik HÉV sem közlekedik

Fővárosszerte lassítja a közlekedést a havazás, a magasabban fekvő utakon jeges, csúszós szakaszokra is számítani kell – figyelmeztett a BKK Info. Mint írták,

A 28A villamos a Blaha Lujza tér (Népszínház utca) és az Örs vezér tere között, valamint az Őrház és az Új köztemető (Kozma utca) között közlekedik időjárási ok miatt. Az Élessaroknál átszállássál lehet továbbutazni.

A 60A, a 60B, a 65-ös és a 165-ös autóbusz nem közlekedik.

A 219-es autóbusz a Saroglya utca és az Ürömhegyi út/Jutas utca között nem közlekedik.

A 191-es autóbusz terelve jár, nem érinti a Sarolta utca megállót.

A 140-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Művelődési Ház és a Dióskert megállót.

Később arról is beszámoltak

A H8-as HÉV Kerepes és Mogyoród között nem közlekedik, mert egy fa dőlt a sínekre

Helyette pótlóbusz megy, de Szilasliget állomást nem érinti. Továbbá egy ideig 3-as villamos sem közlekedett az Ecseri út M és a Nagykőrösi út/Határ út között, ideiglenesen pótlóbusz volt helyette, de ott már helyreállt a forgalom.

Frissítés, 8.44: A 69-es villamos nem közlekedik a Mexikói út M és a Nagy Lajos király útja/Czobor utca között pályahiba miatt. A 3-as villamos, illetve az 5-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk.

Eltört a hókotró Piliscsabán, ezért kézzel lapátolnak, miközben élvezik a város „meseszépségét”

„A hókotró tolólapátja eltörött a hajnali órakban. Az áramszünet miatt a javítása jelenleg nem megoldható. Dolgozunk az alternatíván, illetve a kézi hólapatolást is megkezdtük. Kérem, aki tud, segítsen ebben saját háza előtt. Köszönjük!”– erről számolt be csütörtök reggel Farkas András piliscsabai polgármester.

Később azt írta:

Hamarosan újra indul a hókotró. Dél körül várható áram. Addig is ezt tudjuk most tenni mindannyian a közösségünk érdekében: lapátoljuk el a havat a házunk előtt. Avagy mindenki söprogessen a maga portája előtt...

Hozzátette azt is, hogy oda kell figyelni az idősre, segítségre szorulókra, és hogy emellett „Próbáljunk ma egymásra figyelni és Piliscsaba meseszépségét észrevenni”.

(Borítókép: Havazás Budapest belvárosában 2023. december 7-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)