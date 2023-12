Nagy változások jöhetnek a kórházakban

Nem elég, ha megváltozik a kórházakban a fertőtlenítés gyakorlata, több takarítóra és ápolóra is szükség lenne ahhoz, hogy megakadályozzák az új kórházi fertőzések elterjedését.

Új fertőtlenítőszerek és új antibiotikum-stratégia kell a kórházi fertőzések hatékony megakadályozásához – mondta Takács Péter egészségügyi államtitkár az RTL Híradónak.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ novemberben azt közölte, hogy változtatni fognak a fertőtlenítés jelenlegi gyakorlatán, ugyanis egy friss angliai kutatás szerint nem mindig hatékonyak a hagyományos, hazai kórházakban is alkalmazott klórtartalmú fertőtlenítőszerek az egyik, súlyos hasmenést okozó baktériummal szemben. Az egészségügyi államtitkár erre reagálva elmondta, ez nem jelenti azt, hogy eddig bármit is rosszul csináltak volna.

A tudomány mindig fejlődik, ami 10 éve igaz volt, az most nem feltétlenül van így, a kórokozóknak is változott az ellenálló képességük. Új ellenálló képességek, új fertőtlenítőszerek vagy új antibiotikumstratégia kell

– válaszolt Takács Péter egészségügyi államtitkár a csatornának.

A csatornának nyilatkozó szakértők szerint az új tisztítószereken kívül jóval több takarítóra és nővérre is szükség lenne. Egy megkérdezett infektológus, Csilek András, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke szerint is a humán erőforrás fejlesztése a legfontosabb. A Független Egészségügyi Szakszervezet pedig azt a statisztikát hiányolja, amely a kórházi fertőzéseket elkapó egészségügyi dolgozók számáról tájékoztatna. Szerinte mindenképpen utána kell járni annak, hogy a dolgozók megbetegedése a munkájuk alkalmával vagy más úton következett be.

Nemrég írtunk arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktualizálja a fertőtlenítés helyes gyakorlatát, és a kórházakban használt klóros vegyszerek helyett a kombinált fertőtlenítés lehet a megoldás, vagyis a szappanos kézmosás, alkoholos kézfertőtlenítés kombinációja, valamint a higiéniás előírások fokozott betartása jelentheti a védekezést, ehhez kellene a nagyobb számú dolgozó is.

