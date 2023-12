Forró Krisztián marad a felvidéki magyar párt elnöke

Megerősítette pártelnöki tisztében Forró Krisztiánt a felvidéki magyar párt kongresszusa, és a párt köztársaságielnök-jelöltjének is őt választotta az eddig Szövetségnek nevezett párt legszélesebbkörű döntéshozó testülete, amely egyúttal névváltoztatásról is döntött. A párt neve immár Magyar Szövetség – jelentették be a párt tisztújító kongresszusán a felvidéki Paton szombaton.