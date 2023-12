Az LMP megnevezte az ellenzék „legkártékonyabb” politikusát

Optimista, de nagy ellenszélre számít a hódmezővásárhelyi önkormányzati választáson Márki-Zay Péter, aki arról is beszélt az Indexnek, hogy milyen a kapcsolata az ellenzéki pártokkal. A polgármester sajtóhírekre hivatkozva azt mondta: Ungár Péter, az LMP társelnöke készülhet arra, hogy ellenjelöltet állítson vele szemben. Lapunk kérdésére rövid, de velős választ adott az LMP.

Előző cikkünkben arról számoltunk be, hogy Márki-Zay Péter nem egyeztetett az ellenzéki pártokkal a hódmezővásárhelyi újraindulásáról, de nem hivatalosan több párt is jelezte neki: nem indít ellenjelöltet vele szemben 2024-ben. Háttérbeszélgetéseken ezt több párt ellenzéki politikusa is megerősítette az Indexnek. Ugyanakkor a polgármester kijelentette:

Sajtóhírek alapján Ungár Péter készülhet arra, hogy ellenjelöltet állítson, nem a győzelem reményével, hanem az ellenzéki siker esélyének rombolása céljával.

A Telex korábban azt írta: „keringenek arról információk”, hogy a DK és az LMP közreműködésével ellenzéki jelölt is elindulhat Márki-Zay Péter ellen a polgármesteri székért Hódmezővásárhelyen.

Az LMP sajtóosztályát arról kérdeztük, hogy a zöldpárt támogatja-e Márki-Zay Péter polgármesteri újraindulását. Arról is érdeklődtünk, kívánnak-e kihívót indítani a hódmezővásárhelyi polgármesterrel szemben. Válaszként az LMP csupán annyit közölt:

Márki-Zay Pétert az LMP az ellenzék legkártékonyabb politikusának tartja.

Mint azt megírtuk, Márki-Zay Péter és Ungár Péter nincsenek jó véleménnyel egymásról. Az LMP társelnöke a hvg.hu-nak októberben azt mondta, azzal, hogy Márki-Zay Péter mindenbe beleszól, és mindent minősít, „lassan, de biztosan ő lesz a magyar politika Alekosza”.

A hódmezővásárhelyi polgármester november közepén az ATV-ben pedig olyan árulónak nevezte Ungár Pétert, aki „teljesen a Fidesz hatása alatt van”. Az M1 48 perc című műsorában az LMP társelnöke arról beszélt: Márki-Zay Péter „megrázkódtatást” okozott a magyar ellenzéknek a 2022-es választáson, ezt túl fogják élni, és megteremtik annak a lehetőséget, hogy „többet ilyen ember a magyar ellenzéket ne vezesse”.

Márki-Zay Péter lapunknak azt nyilatkozta, hogy a Fidesz folyamatos lejárató kampánnyal próbálja elbizonytalanítani a támogatóit, de a vásárhelyi városvezetés optimista: „Kiemelkedően sikeres négy év után bízunk az újraválasztásban és az általunk képviselt demokratikus, nyugati, keresztény kultúra további terjedésében.”

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában azzal kapcsolatban, hogy lehet-e ellenjelöltje a DK-nak és az LMP-nek Hódmezővásárhelyen, Márki-Zay Péter azt mondta: ezt még nem lehet tudni, majd eldönti a két ellenzéki párt.

Mi készen állunk egy előválasztásra Hódmezővásárhelyen is. Ha a DK és az LMP úgy gondolja, hogy ők a Fidesz ellen egy jobb kihívót tudnak állítani, én nagyon szívesen megmérettetem magam

– jelentette ki a polgármester. Azt is megjegyezte, hogy az az ellenzéki, aki előválasztás nélkül ráindít egy jelöltet egy másik ellenzékire, az a Fidesz érdekét szolgálja, „tehát a mi szempontunkból áruló”.

