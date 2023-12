Márki-Zay Péter elmondta, hogy mire számít az ellenzéki pártoktól

A 2022-es ellenzéki összefogás pártjai készülnek a 2024-es önkormányzati választásokra, és egymás után jelentik be a jelöltjeiket. A Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd már megállapodásokat is kötött egymás jelöltjeinek támogatására. Az ellenzéki összefogás korábbi közös miniszterelnök-jelöltjét arról kérdeztük, hogy milyen most a kapcsolata egykori szövetségeivel, támogatják-e hódmezővásárhelyi újraindulását.

Lesz ellenzéki ellenjelölt?

Márki-Zay Péter közölte, nem egyeztetett az ellenzéki pártokkal, de nem hivatalosan több párt is jelezte, hogy nem indít ellenjelöltet vele szemben. Ezt egyébként háttérbeszélgetéseken több párt ellenzéki politikusa is megerősítette az Indexnek. „A helyi összefogás korábban is pártmentes, civil, lokálpatrióta jellegű volt” – jelentette ki lapunknak a hódmezővásárhelyi polgármester.

Azt is mondta, hogy helyben nincsenek érdemben jelen az ellenzéki pártok. Nem tartja ellenzéki pártnak a Mi Hazánkat, szerinte ott indulnak el, ahol erre a Fidesz megkéri őket, ugyanakkor hozzátette: „nem gondolom, hogy polgármesterjelöltjük lesz, már 2019-ben sem volt, pedig akkor minden körzetben indultak.”

Az összefogás korábbi ellenzéki pártjairól is beszélt az Indexnek:

A Jobbik régebbi helyi szervezete inaktív, volt tagjaik többnyire ma a mi civil körünk aktivistái. Az MSZP-tagsággal hasonló a helyzet, a helyi elnök Kis Andreával ugyan megromlott a viszony, de a szimpatizánsok többsége továbbra is bennünket támogat, ahogy az MSZP országos szervezetével és vezetőivel is kimondottan baráti a viszony. Momentum, DK, LMP helyben tudomásom szerint nincs, ettől függetlenül, sajtóhírek alapján Ungár Péter készülhet arra, hogy ellenjelöltet állítson, nem a győzelem reményével, hanem az ellenzéki siker esélyének rombolása céljával.

Hódmezővásárhely MSZP-s alpolgármestere, Kis Andrea még februárban mondott le, emellett komoly kritikát fogalmazott meg Márki-Zay Péterrel szemben.

Nemrégiben a Telex írta azt: „keringenek arról információk”, hogy a DK és az LMP közreműködésével ellenzéki jelölt is elindulhat Márki-Zay Péter ellen. Az biztos, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester és az LMP társelnöke nincsenek jó véleménnyel egymásról. Ungár Péter a hvg.hu-nak októberben azt mondta, azzal, hogy Márki-Zay Péter mindenbe beleszól, és mindent minősít, „lassan, de biztosan ő lesz a magyar politika Alekosza”. A polgármester november közepén az ATV Start című műsorában pedig olyan árulónak nevezte az LMP társelnökét, aki „teljesen a Fidesz hatása alatt van”.

Kerestük az LMP-t, hogy támogatják-e Márki-Zay Péter polgármesteri újraindulását Hódmezővásárhelyen. Ha a párt válaszol, beszámolunk az álláspontjukról.

Optimista, de nagy lesz az ellenszél

Márki-Zay Péter a hódmezővásárhelyi esélyeiről az Indexnek azt mondta: „Lázár János mérései szerint jók, hiszen ellenkező esetben nem kampányolna ennyire gátlástalan eszközökkel, nyílt fenyegetésekkel”, illetve nem lenne a kormánypárti politikus 2022-es kampányfőnöke rendszeres vendég a városban fél évvel a választások előtt.

Kiterjedt telefonos és fókuszcsoportos vizsgálatokkal, folyamatos lejárató kampánnyal próbálják a támogatóinkat elbizonytalanítani, erre a stratégiára pedig százmilliók állnak a rendelkezésükre. A vásárhelyi városvezetés azonban optimista, kiemelkedően sikeres négy év után bízunk az újraválasztásban és az általunk képviselt demokratikus, nyugati, keresztény kultúra további terjedésében

– fogalmazott Márki-Zay Péter.

Az Indexnek adott márciusi interjújában úgy vélekedett, hogy a vásárhelyiek többsége továbbra is a városvezetés mellett van.

Idén júniusban Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki egyben a hódmezővásárhelyi térség (Csongrád-Csanád megye 4. számú választókerületének) országgyűlési képviselője, a Rádió 7 Közös nevező című műsorában azt nyilatkozta: bízott abban, hogy ha valaki akkorát bukik az ország első számú vezetői pozíciójáért folytatott küzdelemben, mint Márki-Zay Péter, akkor saját magától rájön arra, árt a közösségnek, ha továbbra is a politikában marad. Azt is mondta, hogy ha a hódmezővásárhelyiek megválasztják Márki-Zay Pétert polgármesternek, „ami persze szívük joga, és van persze lehetőségük erre”, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra és együttműködésre nem számíthatnak.

Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben létezett egy csoport, ami az ország sorsát pénzért idegeneknek akarta kiszolgáltatni. El akarták adni Magyarországot idegen érdekeknek, és ezt a csoportot Márki-Zay Péter vezette – tette hozzá Lázár János. A miniszter azzal indokolta kijelentését, hogy nem lehet olyan emberre bízni Hódmezővásárhely jövőjét, aki az adóforintokat úgy akarja felhasználni, hogy eközben idegen érdekeket szolgál. Márki-Zay Péter azonban megfélemlítéssel vádolta a minisztert, példa nélkülinek nevezte a kijelentéseit, és lemondásra szólította fel.

Márki-Zay Péter pártja is konzultál

A polgármester által alapított Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) – amely csak az európai parlamenti választáson indul el 2024-ben – a kormány újabb nemzeti konzultációjára válaszul online korrupcióellenes konzultációt indított november végén. A jövő februári kongresszusukon pedig egy antikorrupciós programot terveznek bemutatni.

Szeretnénk radikális lépésekkel elejét venni – majd felszámolni – a politikát és a társadalom egészét átszövő, megbénító és lehúzó hazai korrupciónak, amelyhez sajnálatosan az elmúlt 30 év kormányai nyújtottak teret, és amit a Fidesz hatalmi visszaéléseivel és sok esetben maffiára hasonlító módszereivel fejlesztett tökélyre. Célunk, hogy átfogó, szigorú; politikusok, közszereplők tekintetében különösen szigorú törvények és cselekvési programok születhessenek, amelyek garanciái lehetnek az elkövetővel szembeni pártatlan, nyilvános eljárásnak, illetve jelentős visszatartó erőt jelenthetnek még a korrupció gondolatától is

– közölte az MMN.

Az antikorrupciós programról nemrégiben Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere, az MMN alelnöke beszélt az Indexnek.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2022. április 2-án. Papajcsik Péter / Index)