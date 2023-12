Januártól ritkulhatnak a budapesti HÉV-járatok

Járatritkítást terveznek több budapesti HÉV-vonalon januártól – figyelmeztetett közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, arra emlékeztetve, hogy a fővárosi HÉV-vonalak államosítása még elődje, Tarlós István főpolgármestersége alatt történt, 2016-ban, akkor a HÉV-et a MÁV feladat és hatáskörébe adták át. (Az elővárosi autóbuszjáratok a Volánhoz kerültek.) Ezzel a főváros 14 milliárd forintot spórolt meg. (Ezzel azonban szinte azonos időben és összegben keletkezett az állam felé megfizetendő szolidaritási hozzájárulási kötelezettsége.)

Tarlós István főpolgármester a döntésről azt mondta, az utasok semmilyen változást nem érzékelnek. Az azóta eltelt években azonban a járműállomány állapota tovább romlott, a legidősebb HÉV-motorvonat jövőre már 59 éves lesz, de a legfiatalabbak is negyven év körüliek. Korábban a kormányzat prioritásként kezelte a HÉV-vonalak és a szerelvények felújítását, sőt a MÁV 2021-ben kiírt egy járműbeszerzési tendert, de végül azt a pályázatot eredménytelennek nyilvánították.

Karácsony Gergely közlése szerint a MÁV-HÉV most arról tájékoztatta a Fővárost, hogy járműhiány miatt több vonalon ritkítják a menetrendet januártól.

A szentendrei HÉV-en naponta 116 ezer ember utazik, ez a legforgalmasabb elővárosi vonal Budapesten, de a ráckevei HÉV is naponta 27 ezer utast szállít.

A kormány nem szórakozhat Budapest és az agglomeráció közlekedésével. Mielőbb tisztán kellene látni, hogy mikor és milyen forrásokból történhet meg a HÉV-vonalak felújítása – és hogy addig mire számíthatnak az utasok

– szögezte le a főpolgármester.

A szolgáltatást a BKK rendeli meg az állami MÁV-HÉV-től, és a közlekedésszervezői (menetrend-elkészítés, utastájékoztatás, jegyellenőrzés stb.) feladatokat is a BKK látja el. Az Index információi szerint több HÉV-motorvonat fővizsgája egyszerre jár le, ez okozhatja az átmeneti járműszámcsökkenést. Ugyanakkor ez szakmailag előre látható, sőt tervezhető volt, ezért ha a beavatkozásra váró járművek összetorlódhattak, az aligha történhetett véletlenül, azaz egyfajta jelzésként is értelmezhető, amit a MÁV-HÉV vezetése küld a Lázár János által vezetett szaktárca felé a mielőbbi járműbeszerzés megindítása érdekében.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke az üggyel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az IKOP Plusz operatív program tervezetében szerepel új HÉV-szerelvények beszerzése 6,33 milliárd forintos darabáron. (Összehasonlításul: a MÁV-Start emeletes motorvonatai is csak 5,85 milliárdba kerülnek.) Ezekből 12 plusz 6 darabot rendelne a kormányzat a szentendrei HÉV vonalára. Dorner Lajos ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ennyi motorvonat a szentendrei vonalra nem elég, további ilyen járművek megrendelése viszont nem fér be az operatív programba rendkívüli drágaságuk miatt, ezért a hiányzókat bankhitelből vásárolnák meg.

A közlekedési szakember rámutatott, hogy egy ugyanilyen hosszúságú új metrókocsi kevesebb mint feleennyibe kerül, miközben 27 százalékkal több utast tud szállítani. Műszaki paramétereiben is azonos a HÉV-szerelvényekkel, csak másmilyen peronokat kellene hozzájuk építeni. Összességében tehát

A metróra hasonlító, a gödöllői vonalra tervezett szerelvények beszerzése sokkal gazdaságosabb lenne a HÉV-vonalakra, mint az egyedi járműveké.

A három HÉV-viszonylat közül a szentendrei járatokon már most is reggelente rendszeres Békásmegyernél az utaslemaradás (nem férnek fel a szerelvényre az emberek), és a gödöllői járatok is teljesen telítettek csúcsidőben. Ebből következően a csepeli, ráckevei HÉV-en várható a jelzett kapacitáscsökkentés.