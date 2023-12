Házkutatást tartott a NAV Varga Zoltánnál, a Central Médiacsoport tulajdonosánál

Több helyszínen is házkutatást tartott, valamint bizonyítékokat foglalt le a NAV Varga Zoltánnál, a Central Médiacsoport tulajdonosánál, akit adócsalással gyanúsítanak. Az üzletember ügyvédje reagált a fejleményekre.

Tavaly novemberben írtunk arról, hogy költségvetési csalással gyanúsítják Varga Zoltánt, a 24.hu-t is üzemeltető Central Médiacsoport tulajdonosát. Utóbb az is kiderült, hogy több mint félmilliárd forintos kár miatt zajlik a nyomozás ellene, valamint két másik személy ellen.

Most a Magyar Nemzet értesült a Fővárosi Főügyészségtől arról, hogy a NAV munkatársai több helyen is házkutatást tartottak. A lapnak a főügyészség azt is elárulta, hogy

a házkutatásokon „tárgyi bizonyítékokat – okiratokat és elektronikus adatokat – foglalt le” a hatóság.

Ennél többet a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem közöltek.

Varga Zoltán ügyvédje reagált

Papp Gábor, Varga Zoltán ügyvédje a Magyar Nemzet cikke után egy hivatalos nyilatkozatot adott ki, amelyet az Indexhez is eljuttattak. Ebben azt írta: „Szeretném hangsúlyozni az ügy kapcsán, hogy ügyfelem semmilyen bűncselekményt nem követett el. Hozzávetőlegesen havonta kértünk betekintést az iratokba, de az elmúlt 6 hónapban tudomásom szerint érdemi nyomozati cselekmény nem történt az ügyben.”

Hozzátette:

December 6-án a Central irodaházába nagy erőkkel kivonult a NAV nyomozó főosztálya, és olyan iratokat vittek el, amiket elektronikus úton is be tudtunk volna küldeni. 2025. év elejéig lehet hivatalosan nyomozni az ügyben, és továbbra is fenntartjuk az álláspontunkat, hogy az ügyfelemmel közölt gyanúsítás hiányos, és a büntető jogszabályok téves értelmezésén alapul.

„Ettől függetlenül a gyanúsítás minden pontját tényekkel és bizonyítékokkal alátámasztva cáfoltuk” – zárta nyilatkozatát Papp Gábor.