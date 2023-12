Orbán Viktor: Amikor még a szakma elején voltam, azt gondoltam, hogy ez csak játék a szavakkal

Orbán Viktor azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy „amikor még a szakma elején voltam, azt gondoltam, hogy ez csak játék a szavakkal. Valamit barátinak, stratégiainak, aztán kiemelt stratégiainak nevezünk, de aztán megtanultam, hogy ezeknek a szavaknak jelentősége van, mert ezek valóban a kapcsolatok különböző minőségét írják le”.

A mai napon kiemelt stratégiai együttműködési viszonyt hoztunk létre a nemzeteink között. Nem tudom, hogy van-e még följebb

– jelentette be a kormányfő, hozzátéve: a diplomácia nyelvén ez a legszorosabb, baráti, testvéri és politikai együttműködést fejezi ki, benne van a két nép szándéka, ami arról szól, hogy a jövőben olyan szorosan akarnak együttműködni egymással, amennyire ezt csak két nép és ország teheti.

A miniszterelnök ezt komoly elköteleződésnek nevezte, annak a reményében vállalják, hogy mindaz, amit a török elnök programjában olvastak, valóra fog válni. Orbán Viktor arra emlékeztetett, hogy Recep Tayyip Erdogan „nagy ívű programot is közzétett Törökország következő száz évéről. Amit szerényen úgy összegezhetnék, hogy a következő száz év az önöké lesz. Mi ezt elhittük. Ezért kötöttük most ezt a megállapodást. Az előző századot mi, magyarok elvesztettük. Senki se vesztette el Európában olyan mértékig az előző századot, mint mi, magyarok. Az a tervünk, elnök úr, hogy a 21. századot megnyerjük. Ehhez keressük a szövetségeseket”.

Több megállapodást kötöttek

Orbán Viktor szerint a nagy terv az, hogy a 21. században a magyarok és a törökök együtt lesznek győztesek. A kormányfő a konkrétumokról elmondta, huszonegyedszer találkoztak hivatalos formában, a kereskedelmi áruforgalom mértékét az elmúlt több mint tíz évben megkétszerezték, ötszáz török vállalat dolgozik Magyarországon, száz magyar vállalat Törökországban. A magyarországi török befektetések számukban és értékükben is nőnek, a mai napon új területekre is kiterjesztették együttműködésüket.

Vasútfejlesztési és hadiipari megállapodásokat is aláírtunk

– közölte a kormányfő, hangsúlyozva, hogy Magyarország számára Törökország fontos, nincs Magyarország biztonságban Törökország nélkül, a migrációt Törökország nélkül nem tudják megfékezni, az ukrán–orosz háborúban az egyetlen ország, amely eredményt tudott elérni béketeremtés ügyében, az Törökország volt a gabonakérdésben, és a KFOR-erők parancsnokságát is épp most vette át Törökország.

Orbán Viktor az energiabiztonságot illetően hangsúlyozta, hogy Törökország segítette Magyarországot a földgáztranzitban, most pedig abban is megállapodtak, hogy nemcsak szállítanak Törökországon keresztül, hanem vásárolnak is Törökországtól, ahogy azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette. A kereskedelmi forgalom idén meghaladja a 4 milliárd dollárt, a cél 6 milliárd dollár.

Vannak olyan dolgok is, amelyekben segíteni szeretnének Törökországnak. Van egy vámunió az EU és Törökország között, amely még 1995-ben jött létre, azóta a gazdaság már más, modernizálni kell ezt a megállapodást. A magyar uniós elnökség alatt mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez bekövetkezetten. A vízumliberalizáció ügyében is támogatják Törökországot. Fejlesztik az egyetemek közötti együttműködést is. Emellett a következő évet a kulturális évadnak szentelik, a 2025-ös évet pedig a török–magyar tudományos és innovációs együttműködés évének nyilvánítják.

Recep Tayyip Erdogan: Baráti kapcsolatok vannak

A török elnök azzal kezdte, hogy

Törökország és Magyarország között baráti kapcsolatok vannak. Ma számos megbeszélésre és egyezmény aláírására került sor.

Recep Tayyip Erdogan drága barátjának nevezte Orbán Viktort, valamint hangsúlyozta, elkötelezettek, hogy elérjék a hatmilliárd dolláros kereskedelmi forgalmat, ennek érdekében szeretnék ösztönözni a kölcsönös befektetéseket.

A török elnök elárulta, hogy uniós ügyekről és a gázai fejleményekről is beszéltek. Törökország teljes mellszélességgel támogatja Magyarországot az uniós elnökség ellátásában, és sok sikert kívánnak ehhez.

Recep Tayyip Erdogan hangsúlyozta, hogy a háborút nem lehet erőszakkal megoldani, ezért Ukrajnában a diplomáciai megoldásra fókuszálnak. Újra aktualizálnák az isztambuli folyamatot. Szeretnék, ha Gázában is mielőbb véget érne az erőszak, mindent megtesznek ennek érdekében. A török elnök szerint tűzszünetre lenne szükség, hogy ne eszkalálódjanak a harcok.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor egy lóval ajándékozta meg Recep Tayyip Erdogant, míg a török elnök egy autóval lepte meg a magyar miniszterelnököt. Erdogan Novák Katalin köztársasági elnökkel is találkozott.

(Borítókép: Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke egy Togg márkájú autót ajándékoz Orbán Viktor kormányfőnek a Karmelita kolostornál 2023. december 18-án. Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)