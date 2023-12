Kiderült, mennyi pénzt keresnek havonta a legnagyobb állami cégek vezetői

Utánajárt az állami cégek vezetői fizetésének a 24.hu. A vagyonnyilatkozatok közt végzett gyűjtésükből kiderült többek között, hogy több vállalatnál is a lehető legmagasabb bért fizetik a vezérigazgatónak, ahogy az is, hogy mely vezetők havi fizetése ugorja meg még az 5 millió forintos álomhatárt is.