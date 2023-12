Tavasszal is nagyüzem vár az Országgyűlésre: 18 új törvény érkezhet

Adó- és agrártörvényeket is módosítani kell tavasszal, a várhatóan júniusig tartó ülésszak során. A legnagyobb figyelem természetesen ezúttal is a következő évi büdzsé elfogadását övezi: ezt már áprilisban benyújthatja az országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter, de több kollégájától is várhatóak még javaslatok.