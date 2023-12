Aki kimaradt, az lemaradt – többségében szerdáig volt lehetősége azoknak a 30 feletti, házasságban élő nőknek megpályázni a babaváró kölcsönt, akik a január elsejei módosításokkal kikerülnek ebből a lehetőségből. Mint ismert: a jövő év elejétől 10 millió forintról 11 millióra emelkedik a támogatás összege, azonban a házaspárok csak akkor lehetnek jogosultak a konstrukcióra, ha a feleség az igényléskor még nem töltötte be a 30. életévét.

A kizárólag 2024-ben érvényes átmeneti szabályozás miatt ha a feleség elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét, és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult lehet a támogatásra 2024. december 31-ig. Azonban 2025-től ez már nem lehetséges, akkortól kizárólag a 30 év alatti nők lesznek jogosultak az igénylésre.

Jelentős igénylésnövekedés

Ennek megfelelően az év utolsó heteiben jelentős érdeklődés volt a 30 felettiek körében a babaváró iránt. Az OTP Bank az Indexnek küldött válaszában azt írta: december 20-ig fogadtak be babaváró igényléseket a 2023-as feltételekkel. Csak így tudták garantálni ugyanis, hogy december 31-ig megtörténik a szerződéskötés, ellenkező esetben

már csak a 2024-es feltételekkel tudja megkötni a bank a kölcsönszerződést.

Az MBH Banknál az év utolsó hónapjaiban 25 százalékkal növekedett az érdeklődés a babaváró hitel iránt. A növekedés oka a bank szerint is az volt, hogy változnak az igénylési feltételek.

A Raiffeisen Banknál is az utóbbi hetekben nőtt jelentősen az igénylések száma. Itt azt javasolták, hogy még karácsony előtt adják be az ügyfelek az igényléseket. Erre a mai nap van még lehetőségük.

Az Unicredit Banknál az elmúlt három héten lendületesen nőtt a babaváró kölcsönre benyújtott igénylések száma. Kétszer annyi kérelmet nyújtottak be ügyfeleik, mint a felfutást megelőző időszakban. Ennél a banknál is december 20-ig lehetett igényelni a babaváró hitelt.

Több ezer csok plusz érdeklődő várható

Most tehát még a babaváró volt terítéken, de január legelejétől a csok plusz miatt lehet nagy forgalom a bankfiókokban. Elsejétől életbe lép ugyanis az új családtámogatási kölcsön, amely még nagyobb összeggel segíti a lakáshoz jutást. A formanyomtatványok már gőzerővel készülnek, a felkészítések pedig zajlanak a bankoknál, hogy rögtön az év első munkanapján, január másodikán fogadni tudják az érdeklődőket.

például Az MBH Banknál csak 2024-ben 12 ezer csok plusz hiteligénylésre számítanak.

„Bankunk mindent megtesz, hogy teljeskörűen kiszolgáljuk januártól az igénylőket, beleértve a kérelmi nyomtatványok biztosítását is” – írta válaszában a pénzintézet sajtóosztálya.

Az OTP Bank válaszában hangsúlyozta, hogy folyamatosan kiemelt szerepet vállal a családtámogatások közvetítésében, kiterjedt fiókhálózatának és tanácsadói szakértelmének köszönhetően a támogatások több mint 40 százaléka az OTP Bank közreműködésével jut el a családokhoz. Mint írták: a magyarországi lakástámogatási rendszer a világon egyedülálló, és mindig is nagy hatással volt az itthoni ingatlanpiacra. Most is arra számít a hitelintézet, hogy a csok plusz segít a fellendülésben.

„Ez a támogatási forma ugyanakkor más, mint a korábbiak, ezért a tényleges hatását egyelőre nehéz megjósolni” – tették hozzá. Az ügyfelek támogatása érdekében az OTP a csok pluszhoz jogosultságkalkulátort fejlesztett, melynek segítségével megnézhetik, hogy megfelelnek-e az új feltételeknek.

A bank az új támogatási formák iránt érdeklődőket már 2024. január 2-tól fogadja, és amennyiben az igényléshez szükséges dokumentáció rendelkezésre áll, a kérelmek befogadása is megtörténhet.

Elkerülendő a várhatóan nagyobb érdeklődés miatti esetleges hosszabb várakozási időt, a hitelintézet azt javasolja az ügyfeleknek, hogy foglaljanak időpontot a bankfiókokba.

Sokan várnak a változásokra

„A jelzáloghitelek iránti kereslettel kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy az ügyfelek jelenleg kissé kivárnak az igénylések benyújtásával, ezért arra számítunk, hogy január elején megélénkül majd az érdeklődés az új termék iránt” – így látja az Unicredit a csok plusszal kapcsolatos helyzetet. Ígéretük szerint már január első hetében ügyfeleik rendelkezésére állnak ezzel a termékkel összefüggésben, első körben a tanácsadó kollégáik várják az érdeklődőket a bankfiókokban.

A Raiffeisen szerint még nem lehet megbecsülni az érdeklődés mértékét, hiszen a kondíciók markánsan megváltoztak, kell némi idő az ügyfeleknek, amíg átgondolják és döntenek.

Az igénylések benyújtásával kapcsolatban azonban hozzátették: jelentős erőkkel dolgoznak azon, hogy minél hamarabb be tudjuk fogadni az okat, előzetes jelentkezést már január 2-ától le lehet adni, illetve tájékoztatással is tudnak már akkor szolgálni.

A kérdésben több nagy magyarországi kereskedelmi bankot is kerestünk, a cikk megjelenéséig csak az említett négy pénzintézettől kaptunk választ.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)