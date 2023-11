Itt az Index szájbarágója a kormány legújabb tervéről, a lényeg, amit az új szabályokról tudni kell

Kik igényelhetik a csok pluszt?

A korábbi csokszabályokkal ellentétben a csok plusz esetében kiköti a jogszabály, hogy kizárólag házasok vehetik igénybe. Azok a házastársak jogosultak a kölcsönre, akik közül a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. A kölcsön csak vállalt gyermekekre vonatkozik. Itt fontos változás, hogy már a 12. hetet betöltött magzat is gyermeknek minősül, illetve gyermek „az igénylő vér szerinti vagy örökbe fogadott eltartott gyermeke, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül”. Ezenkívül a korábbi szabályoknak megfelelő kikötéseknek kell eleget tenni, tehát büntetlen előélet, igazolt tb-jogviszony stb.

Mennyi pénz jár?

A jövőre induló új lakástámogatási programban a gyermekek számától függően 15–50 millió forintos lakáshitelt igényelhetnek az arra jogosultak. A csok plusz részletszabályait is társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormányzat. Ebből derül ki, hogy egy gyermeket vállaló gyermektelen igénylők esetén a 15 000 000 forint, két gyermeket vállaló gyermektelen igénylők vagy egy gyermeket vállaló egygyermekes igénylők esetén a 30 000 000 forint, három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén az 50 000 000 forint lehet a hitel maximális összege.

Mennyit engednek el a csok pluszból?

Segítség a családoknak, hogy a kölcsön tőketartozását elegendő a folyósítás utáni 13. hónaptól fizetni. A – kölcsönkérelem benyújtásától számított – született vagy örökbe fogadott gyermekeik közül pedig a másodikként született vagy örökbe fogadott, és minden egyes ezt követően született vagy örökbe fogadott további gyermekük után gyermekenként 10 millió forint összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak. Ezt kötelezően a tőketartozás csökkentésére kell felhasználni.

Mennyi kamatot kell fizetni?

Az ingatlan.com szakértői mutattak rá, hogy a megjelent részletszabályok egyik legnagyobb meglepetése, hogy nem fix 3, hanem maximum 3 százalékos lesz a csokplusz-igénylők által fizetendő kamatok szintje. „Ez azt is jelenti, lesznek olyan bankok, amelyek 3 százaléknál alacsonyabb kamattal kínálják majd a támogatott lakáshiteleket” – mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője, aki kiemelte azt is, hogy a 3 százalékos kamat is nagyon kedvező a jelenlegi piaci környezetben, de az ennél alacsonyabb kamat majdnem példátlannak mondható.

Utoljára az MNB Zöld Otthon Programja volt ilyen kedvező hitelkonstrukció, ami 2021–2022-ben óriási érdeklődést hozott.

„Kérdés persze, hogy most hogyan reagálnak majd a bankok, hiszen a kamattámogatást a 3 százalékos kamatig finanszírozza az állam. Ha ennél olcsóbban nyújtanának hitelt a bankok, azt már nekik kell kigazdálkodniuk” – tette hozzá Korponai Levente. A csok pluszos ügyfelekért folyó banki verseny azért is lehet kiélezett, mert a támogatott hitel indulóköltségeit is maximalizálná az állam 300 ezer forintban.

Ezenfelül már csak az értékbecslés és a helyszíni szemle díját számíthatnák fel. Korponai Levente szerint mindezek ellenére fokozódhat a verseny a bankok részéről, mivel a piaci alapú hitelezés továbbra is döcög, így a csok plusz lehet a bankok ügyfélszerző csodafegyvere.

Felvehetik-e már korábban csokot igényelt családok?

A válasz egyértelműen igen, viszont az új kölcsönkérelem benyújtásáig mindenképp le kell zárni, azaz ki kell fizetni a korábban felvett támogatást és hitelt, illetve a vállalt, de meg nem született gyermekekre vonatkozó támogatásból ki kell vonni a megszületett gyermekekre vonatkozó támogatások összegét, és csak a különbözetet kell visszafizetni.

El kell-e adni a meglévő lakást?

Nem. A jogszabály úgy szól, hogy az első közös lakás értéke maximum 80, a második 150 millió forint lehet. Az első közös lakásszerzők: azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek;

A közleményük szerint az is fontos, hogy nem kell eladni a meglévő ingatlant, de figyelni kell az értékére: „a támogatott hitelből megvásárolt lakásnak vagy családi háznak meg kell haladnia a jelenlegi otthonuk forgalmi értékét” – világított rá a részletekre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mekkora lakás felel meg a csok plusznak?

A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet megerősítette az ingatlan minimális alapterületével kapcsolatos várakozásokat, amelyek megegyeznek a 2016 óta érvényben lévő csokszabályokkal.

A társasházi lakások minimális alapterülete 40–60 négyzetméter, a családi házaké 70–90 négyzetméter kell hogy legyen a gyermekek számától függően.

Balogh László érdekességként hívta fel a figyelmet arra is, hogy a csok pluszos otthonok maximális alapterülete ugyan nincs korlátozva, azonban a megvásárolt ingatlan vételára nem haladhatja meg a korábban közölt 150 millió forintot, első közös otthon esetében pedig a 80 millió forintot. Az ingatlan.com adatai alapján az eladó lakások és házak közel 80 százaléka megfelel a fenti feltételeknek, így a csok pluszos vevők jelenleg több mint 120 ezer eladó lakóingatlan közül választhatják ki a következő otthonukat.

Mi a helyzet a falusi csokkal?

A falusi csok szabályairól a most kiadott tervezet nem rendelkezik. Az értelmezés alapján minden kistelepülésen érvényes lesz a csok plusz is, hiszen a mostani rendelettervezetben csak annyi áll, hogy minden, „Magyarország területén lévő lakás vagy egylakásos lakóépület építéséhez, vásárlásához, lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy meglévő lakás bővítéséhez” igényelhető. Balogh László az Indexnek kiemelte: a falusi csokkal járó vissza nem térítendő támogatás pedig még több lehetőséget nyújt az igénylőknek, de ez csak a korábban meghatározott, preferált kistelepüléseken vehető igénybe. A falusi csoknál maradnak a kedvezmények, és ezek kombinálhatóak is, mint például az illetékmentesség. Illetve itt az is fontos, hogy a meglévő gyermekekre is vonatkozik. A falusi csok egyébként lefedi a magyarországi települések 75 százalékát, ugyanakkor a teljes tranzakcióknak mindössze 20-25 százalékát teszi ki.

(Borítókép: Gulyás Gergely, Csák János és Szentkirályi Alexandra 2023. október 25-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)