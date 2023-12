Ezek most a világ legerősebb hadseregei

A globalfirepower.com elemzése közel 60 szempont szerint vizsgálta a világ országainak haderejét. Ezeket pontszámok alapján értékelte, amelyekből összesítve alakult az a PowerIndex elnevezésű érték, ami a végleges rangsort meghatározta – vette észre az atv.hu.

A dobogó legfelső fokára az Egyesült Államok, a második helyre Oroszország, a harmadikra pedig Kína lépett fel. Nem is ebben van meglepetés, sokkal inkább abban, hogy a világ ötödik legnagyobb összegű katonai költségvetésével rendelkező Németország csak a 25. a hadseregek erősségi listáján.

Ez megerősíti azokat az aggodalmakat, hogy a nyugat túlvállalta magát Ukrajna támogatásával. Németország ugyanis a NATO európai tagjai közül a legnagyobb katonai segítséget ajánlotta fel a kijevi kormánynak.

A történethez persze hozzátartozik az is, hogy a német hadsereg már évek óta küzd bizonyos problémákkal, és nemrég az is felvetődött, hogy a sorkötelezettséget is visszaállíthatják az országban.

Magyarország így áll a rangsorban

A top 10-ben a további atomhatalmak (India, Nagy-Britannia, Pakisztán és Franciaország) mellett olyan országok is szerepelnek, mint Dél-Korea és Olaszország. A háború nyomán feljövőben van a 20. helyen álló Lengyelország, amely szintén kiemelkedő támogatója Ukrajnának, és katonai kiadásait idén a NATO-vállalás duplájára, évi 4 százalékra emelte a GDP arányában.

Ezen a listán egyébként Ukrajna a 15. helyen áll, számára elsősorban az élőerő hiánya okoz gondot.

A lista tanúsága szerint a közép-kelet-európai térség országai közül Magyarországot, amely az 54. helyen áll, Románia és Csehország előzi meg.