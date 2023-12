Karsai Dániel: Isten áldja Orbán Viktort!

A miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján Karsai Dániel ügye is szóba került, Orbán Viktor azt mondta: van egy népszavazási kezdeményezés, ezért a kormánynak nincs dolga egy jogi kérdéssel, erről döntsenek az emberek. De ez egy megrázó emberi kérdés is, Karsai Dánielnek azt üzente: „Vele vagyunk, együttérzünk vele, sok erőt kívánunk”. Azt is megjegyezte, hogy imádkoznak érte.

Erre a gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogász a saját Facebook-oldalán reagált:

Mindenki engem támogató imádságát, így Orbán úrét is a legnagyobb örömmel veszem. Elkél a segítség

– írta Karsai Dániel, hozzátéve: „Magyarország kormányának és vezetőjének az imánál konkrétabb eszközeik is lennének nekem segíteni”.

Imádkozom azért, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel

– jegyezte meg.

A népszavazást illetően megemlítette: az Alkotmánybíróság publikált friss döntése szerint jövőre valóban lesz népszavazás, pontosabban a megtartásához szükséges aláírásgyűjtésbe bele lehet kezdeni.

A most zöld utat kapott kérdésnek ugyan semmi köze az életvégi döntésekhez, a gazdasági kamarának fizetendő kamarai hozzájárulásról szól. Abban bízik, hogy ha ez 2008 óta először átment az összes bírósági és alkotmányi szűrőn, akkor az ő kérdése is át fog menni.

Kicsit szélesebb mosollyal díszítgetném a fenyőfát, ha nem esne nehezemre

– értékelte a fejleményeket Karsai Dániel.

Mint megírtuk, két héttel ezelőtt a Momentum népszavazást kezdeményezett az aktív eutanáziáért Karsai Dániellel a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Párbeszéd – Zöldek pedig a kellő számú aláírás begyűjtésével parlamenti vitanapot fognak tartani az ügyben, aminek időpontjára február 21-ét javasolták. Ezt különben a DK-s, Momentumos, MSZP-s, jobbikos, valamint az LMP-s politikusok is támogatták.