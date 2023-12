A Duna felső szakaszán már tetőzik az árhullám

A Duna felső szakaszán elkezdődött az árhullám tetőzése, a győri vízügyesek munkáját szolnoki kollégáik is segítik – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).

Az OVF szerint a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nagybajcsnál az árhullám a tetőzés közelébe jutott, a vízszint már a Dunakanyarban és a fővárosban is látványosan emelkedik. A közleményben emlékeztettek, hogy az elmúlt napokban Európa jelentős részén ciklonok és frontjaik okoznak változékony időjárást. A Kárpát-medencében sokfelé 10–30 milliméter közötti, vegyes halmazállapotú csapadék esett. A hétvégén is folytatódott a változékony, csapadékos és szeles időjárás, több hullámban hullott további 15–60, néhány osztrák vízgyűjtőn 60–80 milliméter közötti, vegyes halmazállapotú csapadék, miközben jelentős enyhülés kezdődött. A hét elején már szárazabb, kora tavasziasan enyhe az időjárás, 15 Celsius-fok körüli maximumok is lehetnek.

A csapadék okozza a Dunán és mellékfolyóin az árhullámot

– hangsúlyozta az OVF.

Tetőzés Pozsony és Nagybajcs között

A Dunán az ár jelenleg Pozsony és Nagybajcs között tetőzik, az Országos Vízjelző Szolgálat hétfő reggeli előrejelzése szerint Nagybajcsnál még néhány centiméteres vízszintemelkedésre lehet számítani, a tetőzés nem éri el a harmadfokú árvédelmi szintet.

Ezen a szakaszon 24 órában védekeznek a helyi vízügyes szakemberek, akiket szolnoki kollégáik is segítenek már.

Komárom és Esztergom térségében az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szinteket – azaz 500 centimétert – meghaladó tetőzésekre számítanak a hétfő reggeli prognózisok alapján. Komáromnál az 570–590 centiméteres, Esztergomnál pedig az 550–570 centiméteres tartományban várható a Duna tetőzése kedden.

Budapesten szerdán tetőzik az árhullám

Budapesten a Duna tetőzése szerdán napközben várható, 660 centiméter körüli vízállással, elsőfokú árvízvédelmi készültség mellett. Az alsó rakpartot 645 centiméteres vízállásnál kell lezárni.

A Duna bajai tetőzése péntek reggel várható 799 centiméteres, másodfok körüli vagy az alatti vízállással.

Árhullám van levonulóban a Lajtán, ami Mosonmagyaróvárnál kevéssel első fok felett tetőzik kedd reggel, 178 centiméteres vízállással. A Rábán Körmendnél vasárnap a késő esti órákban tetőzött 365 centiméterrel, Sárvárnál pedig előreláthatólag kedden napközben tetőzik a folyó, árvízvédelmi fokozat alatti vízállással.

Győrben hétfő hajnaltól már első fok feletti vízállásokat észleltek a Rábán, itt további néhány centiméteres vízszintemelkedés valószínű, a tetőzés kedden a hajnali órákban várható. Az Ipolyon újabb árhullám indult meg, a tetőzés Nógrádszakálnál kevéssel első fok alatt kedd délután, Ipolytölgyesnél szerdán a délelőtti órákban másodfok környékén valószínű.

A tájékoztatás szerint a Tiszán folytatódik az árhullám levonulása, a tetőzés már elhagyta a folyó magyarországi szakaszát. A továbbiakban a lassú apadást a lehulló csapadék függvényében kisebb vízszintemelkedések törik meg.

A Tisza mellékfolyóin szintén árhullám vonult le, az érkező csapadék és enyhébb idő miatt az elkövetkező napokban újabb vízszintemelkedésre lehet számítani. Fokozatot meghaladó tetőzésre csak a Sajón és a Zagyva-Tarna vízrendszerén kell számítani – jelezte az OVF.