Látványos ajándékot kapott szilveszterre Orbán Viktor

A Lájkok Ligája 5., utolsó 2023-as fordulójában egyedül a miniszterelnök volt arra képes, hogy minden felületen növelje követőtáborát. Ez a leginkább az X-en és az Instagramon volt látványos, de a TikTokon is jócskán növelte előnyét. Egyre több politikus látja ebben a jövőt, két pártelnök is indított TikTok-csatornát az elmúlt hetekben.

Lezárult az év, december végével pedig ismét összegyűjtöttük, hogyan állnak a pártelnökök a közösségi oldalakon, azaz kinek mennyivel nőtt a követőtábora az elmúlt hónapban. A Lájkok Ligája 5. fordulóját ismét kiütéssel nyerte a miniszterelnök, Orbán Viktor volt ugyanis az egyetlen a listánkon, aki minden felületen, azaz a Facebookon, az X-en, az Instagramon, a TikTokon és a YouTube-on is növelni tudta követőinek számát.

Gyurcsány Orbán nyomában

Ebből a legkisebb arányban kvázi a Facebookon, azonban így sem kell aggódnia, hogy bárki megelőzné, hiszen – bár lassan közelít az 1,3 millió követőhöz – a második helyen álló Vona Gábor még jócskán le van maradva. Különösen úgy, hogy a Második Reformkor elnöke ugyan hibahatáron belül, de még vesztett is lájkolói számából november végéhez képest. Mellette a többi ex-, illetve jelenlegi jobbikos politikus is hasonlóan járt, azaz Jakab Pétertől és Gyöngyösi Mártontól is elpártoltak néhány százan. Orbán mögött a második legnagyobb növekedést a DK vezetője, Gyurcsány Ferenc könyvelhette el, ő 700 új követőt szerzett. A többiek tábora érdemben nem változott.

Az X-en továbbra is Orbán Viktor és Toroczkai László a legaktívabb, a Mi Hazánk elnöke a Meta oldalairól való kitiltása miatt erősíti X-oldalát. Ezer új követőt szerzett magának, amit a kormányfő jócskán lepipál: csaknem 16 ezer új lájkolója lett, amivel már 260 ezerre nőtt a tábora Elon Musk közösségi platformján.

Az Instagramon szintén nem tudta senki sem tartani a lépést Orbán Viktorral: 183 ezerről 194 ezerre nőtt a követőtábora, gyakorlatilag nagyobbat ugrott a lájkolói száma decemberben egyetlen hónap alatt, mint augusztus és november vége között. A Fidesz elnökének immár egyedül több követője van az Instán, mint a többi pártelnöknek összesen. Pedig új belépőként Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke is elindította saját oldalát.

Új belépők a TikTokon

A TikTokon decemberben még nagyobbra nyílt az olló az első és a második helyezett között. Orbán Viktor követőtábora átlépte a 120 ezret, Jakab Péter, a Nép Pártján elnökének pedig csak néhány százzal lett több követője, egy kevéssel 111 ezer fölött áll, pedig nemrég még másképp nézett ki a dobogó teteje. A TikTokon egyébként hamarosan újabb előzésre lehet számítani, mégpedig a harmadik helyért vívott csatában.

Toroczkai László ugyanis jócskán ledolgozta hátrányát Márki-Zay Péterrel szemben: a Mindenki Magyarországa elnöke november végén még több mint négyezerrel vezetett, december végére azonban 900-ra olvadt az előnye. Érdekesség, de két új pártelnök is belépett a TikTokra, úgy tűnik, egyre többen látják meg a potenciált a platformban: Ungár Péter, az LMP elnöke és Gyöngyösi Márton, a Jobbik vezetője is néhány hete indított csatornát, ebből utóbbi tűnik egyelőre sikeresebbnek.

A YouTube-on is egyre aktívabbak a politikusok. Többen is néhány százzal növelték a videómegosztón a feliratkozóik számát, de ezen a téren továbbra sem veheti fel senki a versenyt Toroczkai Lászlóval. A Mi Hazánk elnöke 216 ezerre növelte követőtáborát, amivel köröket ver mindenki másra a platformon.

