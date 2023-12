Most már biztos: új TikTok-királya van a magyar politikának

A november is Orbán Viktor hónapja volt, hiszen ahogyan az előzőekben, úgy ezúttal is egyértelmű volt, hogy messze a kormányfő használja a legügyesebben a közösségi platformokat, és ő képes a legnagyobb tömegeket megszólítani. A Facebookon továbbra sem fér kétség az elsőségéhez, és noha most csak kicsivel tudta növelni táborát – mindössze néhány százzal – előnye hosszú évekig behozhatatlannak tűnik.

Különösen, hogy a hozzá legközelebbi pártelnök, a Második Reformkort vezető Vona Gábor követőtábora hibahatáron belül, nagyjából 100 fővel csökkent. Ugyanakkor Orbánnál is nagyobb növekedést könyvelhetett el a harmadik legtöbb facebookos követővel rendelkező Jakab Péter. A Nép Pártján elnökét közel négyezerrel többen követték be novemberben.

A többiek oldala nem könyvelhetett el számottevő változást, talán az egyedüli kivétel Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, akinek immár 15 ezer fölé kúszott követőinek száma.

Orbán X-e a Holdról is látszik

Noha nem sikerült megismételnie a kiugró októberi növekedést, így is szárnyal Orbán Viktor X-oldala, azaz a korábbi Twitteren még több követőt tudhat magáénak a Fidesz elnöke. A kormányfő öles léptekkel közelít a negyedmilliós táborhoz, amely már külföldi politikusok mezőnyében is elismerésre méltónak számít. A többi politikus annak ellenére sem túl aktív ezen a platformon, hogy az utóbbi időben az oldalt ért botrányok ellenére egyre népszerűbb Magyarországon is. Orbánon kívül azonban csak a Facebookról letörölt Toroczkai László tudott itt növekedést elérni, bő 1200-zal növelte táborát a Mi Hazánk elnöke.

Az Instán nem nő virág

Az Instagram továbbra sem a politikusok kedvence. Posztolgatnak, de vagy az üzenetek nem mennek át, vagy pedig a közönség nem vevő az evős, mű- és fitneszképek világában egy-egy pártelnöki posztra. A legnagyobb növekedést Vona Gábor érte el októberhez képest, másoknak pedig inkább még csökkent is követőtábora a felületen.

Viktor a TikTokon

Bár októberben átvette már a vezetést, de akkor még csak éppen előzte az idehaza is mindent letaroló közösségi oldalon az addigi első Jakab Pétert Orbán Viktor, novemberben már kétség sem férhetett első helyéhez, és hiába nőtt Jakab oldala is nagyot, egyértelműen a kormányfő „Viktor a TikTokon” nevű oldala lett a hazai politikai életben a TikTok-király!

A miniszterelnököt csaknem négyezren követték be az elmúlt hetekben, augusztus óta pedig közel 22 ezerrel növelte táborát, amely már 113 ezres.

Jakab Péter 110 ezer követőjével így sem szégyenkezhet, de Toroczkai László itt is egyre aktívabb, és serényen, ezresével gyűjti a követőket. Nagy sikert könyvelhetett el Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke is, már saját magához képest, hiszen egy hónap alatt megduplázta követőtáborát a TikTokon, ám még így sem éri el az ezret követőinek száma.

A YouTube-on Toroczkai tarol

Toroczkai László Facebook és Instagram híján továbbra is a videómegosztó portálra koncentrál elsősorban, ráadásul nem is rosszul, hiszen például kérdezz-felelek videói alatt rendkívüli aktivitást képes generálni. Legutóbbi válaszolós videóját is több mint 90 ezren nézték meg, és több száz kommentet hagytak alatta. Nem csoda, hogy egy hónap alatt négyezer új feliratkozója lett csatornájának.

Ennél kisebb mértékben növelte követőtáborát a felületen Orbán Viktor, de ő nemcsak Toroczkaitól, hanem még a második Vona Gábortól és a harmadik Márki-Zay Pétertől (Mindenki Magyarországa) is jócskán le van maradva. Önmagához képest nagyot bővült Ungár Péter csatornája is, aki új podcast-videóival tudott számottevő elérést generálni az elmúlt hetekben.

A sorozat előző részei:

Befoghatatlan Orbán Viktor előnye a közösségi médiában, de a fiataloknál ő is le van maradva

Tízezrek álltak be Orbán Viktor mögé röpke néhány hét alatt

Jött egy régi-új belépő a politikába, és rögtön átrendezte az erőviszonyokat

(Borítókép: Index)