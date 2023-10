Tízezrek álltak be Orbán Viktor mögé röpke néhány hét alatt

Itt az Index havi sorozatának újabb része, a Lájkok Ligája második fordulója, amelyben összegezzük, hogyan alakult a pártelnökök követőtábora az elmúlt egy hónapban a közösségi oldalakon. Szeptemberben akadtak meglepetések, sőt visszaesések is, egyvalami viszont vitathatatlan: a miniszterelnök első helye.

Befagyott számok?

A Facebook kimutatásai szerint gyanúsan nem változtak a számok az első forduló óta, többek között Orbán Viktor esetében sem, ezért, hogy pontosabb képet kapjunk, a Social Blade nevű, közösségi oldalakat figyelő weboldalhoz fordultunk, ahol már a miniszterelnök követőszáma is a valósághoz közelebbi értéket mutatott. Így tehát Orbán Viktornak nem kereken 1,2 millió követője van, hanem már sokkal inkább közelebb van az 1,3 millióhoz. Az elmúlt hetekben egyébként a miniszterelnök mellett Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője, illetve a kutyapártos Kovács Gergely tudta nagyobb mértékben növelni követőszámát, ám ők is csak néhány százzal. Az eddigi második helyezett Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke bár megőrizte ezüstérmét, követőszáma csökkenésnek indult, és több százan pártoltak el tőle egy hónap alatt, igaz, még így is tartja a 439 ezres határt.

Nagyon bejött az interjú Orbánnak

Az egykori Twitteren, azaz az X-en már jóval aktívabban gyűjtötték a követőket a magyar politikusok, legalábbis az élen állók. Orbán Viktornak például csaknem 20 ezer új követője lett az oldalon, így már több mint 200 ezren figyelik a magyar kormányfő bejegyzéseit. A kiugró emelkedés nagy valószínűséggel az augusztus végén megjelent, Tucker Carlson által készített interjúnak köszönhető, ami jelentős kattintásszámot generált a kormányfőnek. A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László is szorgalmasan gyűjtögette új követőit az X-en, szeptemberben több mint 2200-zal bővült a tábora, amely immár csaknem 29 ezer fősre rúg. A többiek oldalain minimális változások történtek.

Jó-e a túl sok poszt?

Az Instagramon nem volt túl sok változás, vannak pártelnökök, akiknek a tábora hibahatáron belül nőtt, másoknak pedig szintén alig néhány tucatnyival csökkent. Legalábbis ami a tabella hátsó felét illeti. Az elején már voltak látványosabb mozgások. Márki-Zay Péter például annak ellenére vesztett csaknem kétszáz követőt, hogy majd minden napra jutott egy posztja. Rajta kívül még a harmadik legtöbb követővel rendelkező Jakab Péter és a második helyen álló Gyurcsány Ferenc követőtábora indult csökkenésnek.

A DK elnökétől például több mint háromszázan pártoltak el szűk egy hónap alatt az Instagramon.

Orbán Viktor viszont ezen a platformon is még tovább növelte táborát, és több mint kétezren követték be az oldalát. Ebben szerepet játszott aktivitása is: csaknem 40-szer posztolt a kormányfő és stábja a felületen.

Beindultak a tiktokerek

Ez a trend a TikTokon is megfigyelhető volt, hiszen a kormányfő ezen a felületen is újabb 11 ezer követőt szerzett magának. Bár növekedési arányban jóval túltett az éllovas tiktoker politikuson, azaz Jakab Péteren, az ottani első helyet még nem sikerült elvennie a Nép Pártján elnökétől, aki közel négyezerrel növelte követőtáborát, és már több mint 106 ezren kedvelik oldalát. A harmadik helyen álló Márki-Zay Péter bő ezerrel több követőt gyűjtött, míg a TikTokon szintén aktív Toroczkai László Jakabhoz hasonló, négyezer körüli növekedést ért el szeptember végéig.

Üdvözlendő az is, hogy a Lájkok Ligája első fordulója óta újabb pártelnök döntött úgy, hogy megméretteti magát a TikTokon, Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke szeptember 11-én regisztrált a felületre, és eddig kicsivel több mint 80 követőt tudott szerezni.

Videózásra kevesebb idő jutott

A YouTube nem volt kiemelt fontosságú a pártelnökök életében szeptemberben, a többségnél szinte semmit sem változott a feliratkozók száma. Ezalól szintén csak Orbán Viktor és Toroczkai László volt kivétel, előbbi bő másfél, utóbbi pedig háromezerrel tudta növelni táborát. A Mi Hazánk elnökének tartalmaira immár 209 ezer feliratkozó kíváncsi a videómegosztó portálon.

Két új belépő

A Lájkok Ligája első fordulója óta két újabb belépővel számolhatunk a politikai palettán, hiszen két korábbi miniszterelnök-jelölt is bejelentette, hogy pártot alapít. Vona Gábor Második Reformkor, míg Mesterházy Attila Szocialisták és Demokraták néven indított új szervezetet.

Rendkívül aktívak egyébként a közösségi oldalakon, a Facebookon Vonának 476 ezer, Mesterházynak pedig 235 ezer követője van, de a két politikus más oldalon is jelentős tábort tud felmutatni. Egyelőre viszont a tabellára nem kerültek fel, hiszen még nem telt el egy teljes hónap a színre lépésük óta, így a közvélemény-kutatásokból sem sikerült pontos képet kapni a pártjaik népszerűségéről. Amennyiben ez változik, akkor a 3. fordulóban már valószínűleg szerepeltetjük őket is.

(Borítókép: Németh Emília / Index)