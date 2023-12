Novák Katalin: Aggodalom van Magyarországon, de békében élhetünk

A köztársasági elnök egy évvel ezelőtti beszédében többek között hangsúlyozta, valamennyien azt szeretnénk, ha az idei esztendő könnyebb lenne, mint amit magunk mögött hagytunk, vagy ha könnyebb nem is, legalább nehezebb ne legyen. Ha mégis nehezebb lesz, akkor legalább tudjuk, hogyan kell megküzdenünk. Novák Katalin 2023-ban leszögezte: „Erős, küzdő, válságálló nemzet a magyar, amelyet kemény fából faragtak”.

A köztársasági elnök 2024 első napján is megtartotta beszédét éjfél után, és kifejtette, hogy várakozással, reménységgel telve állunk az új év küszöbén, bízva abban, hogy megújult energiával, életerővel, lendülettel láthatunk feladatainkhoz

Bízunk a tehetségben, a szorgalomban, a kegyelemben

– folytatta Novák Katalin, aki 2024-ben futni, túrázni, úszni, bringázni, focizni, kondizni hív életkortól függetlenül minden magyart.

„Mozogjunk együtt, legyen 2024 a mozgás éve is!” – fejtette ki, majd hangsúlyozta, hogy vegyünk példát a profi sportolókról, és ne csak szurkoljunk, hanem mozduljunk is. Felidézte az elmúlt év emlékezetes eseményeit, így többek között Ferenc pápa budapesti látogatását, Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díját, az atlétikai világbajnokságot, a labdarúgó-válogatott csoportelsőként való kijutását az Európa-bajnokságra is.

Arról is beszélt, hogy Jó volt megtapasztalni mind a harminc országban, ahol idén hivatalosan járt, hogy tisztelettel fogadják a magyarok elnökét.

Tudják, hogy tehetséges, erős öntudattal rendelkező, sajátos észjárású, talpraesett nemzet a miénk

– mondta, hozzátéve, ha nem is mindig értenek minket, figyelnek ránk.

Novák Katalin szerint Magyarországon küzdelem van a hétköznapokért

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy azért is dolgozik, hogy ebből a figyelemből megértés és együttműködés legyen. Kiemelte, hogy háború van Ukrajnában és Izraelben is, tömeges tüntetések, gazdasági, politikai bizonytalanság a világban, míg Magyarországon aggodalom, küzdelem a hétköznapokért, de békében élhetünk.

Novák Katalin az elmúlt esztendőt a találkozások évének jellemezte, és köszönetet mondott az embereknek, hogy segítenek nyitott szemmel, füllel és szívvel járni. Köszönetet mondott az orvosoknak és ápolóknak, hogy az 520 grammal született Panni és ikertestvére reménykedhetnek a teljes életben. Megköszönte a segítőknek, hogy kimentették a törökországi földrengés romjai alól a kis Ahmetet és társait.

Köszönetét fejezte ki mások mellett a balassagyarmati gyermekotthon dolgozóinak, a Tiszabőn, Tiszaalpáron, Sárkeresztúron, Sóshartyánban dolgozóknak, a fonyódi kishuszároknak, a rimóciaknak, terényieknek, hollókőieknek a hagyományőrzésért, a kecskeméti, móri, csurgói, pannonhalmi oktatóknak, a somogyvári, nyírbátori és Mexikói úti pedagógusoknak, a lajoskomáromi szeretetotthonnak, az Egyszülős Központoknak és a hajléktalanokat ellátóknak.

Novák Katalin húsz évvel ezelőttre is visszatekintett, felidézte az Igazából szerelem című filmet, beszélt gyermeke születéséről is, valamint Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásáról is.

Mára látjuk az előnyöket, a nehézségeket, és egy pillanatra sem felejtettük el: teljes jogú tagságot ígértek

– mondta, hozzátéve, hogy ezen a héten a brüsszeli postás a felszólító levelek között valamennyit meghozott a pénzünkből is.

(Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök újévi köszöntőjének televíziós felvételén a Sándor-palotában. Fotó: Sándor-palota / MTI)