Hamarosan lecseng a koronavírus-járvány, de utána sem lélegezhetünk fel

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) múlt héten közzétett adatai szerint ismét csökkent a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja. A mintavitéli helyszínek felének esetében stagnáló tendencia mutatkozott, de csökkenést észleltek Békéscsabán, Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepének ellátási területén, Debrecenben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban és Székesfehérváron, emelkedést egyedül Szekszárdon mértek. Az NNGYK adatai szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja három helyszínen a magas, a többi 19 mintavételi helyen az emelkedett tartományba esett. Rusvai Miklós, az MTA doktora szerint hiába csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a járványnak még nem mondhatunk búcsút. Pontos adatok nincsenek arról, hogy a jelenlegi járvány időszakában mennyien fertőződtek meg koronavírussal, de csak az elmúlt egy hétben közel 370 ezer ember fordult légzőszervi megbetegedésekkel a háziorvosokhoz.

A következő hetekben várhatóan nem fog tovább növekedni a koronavírus-fertőzöttek száma. A 370 ezer emberből közel 40 ezren influenzaszerű tünetekkel fordultak orvoshoz. A levett minták 70 százaléka SARS-CoV-2 vírusnak bizonyult, és 20 százaléka pedig influenzavírusnak. A jelenlegi járvány kirobbanásáért és fenntartásáért elsősorban a koronavírus tehető felelőssé, annak ellenére, hogy a friss adatok csökkenést mutatnak, miközben nem szabad elfelejteni, hogy az értékek még mindig magasak. A szennyvízben mért adatok elsősorban előrejelzésre adnak lehetőséget. A koronavírus által okozott fertőzések száma csökkeni fog, az influenzavírus miatti megbetegedések száma pedig nőni. Az elmúlt négy hét adatai is azt mutatják, hogy nő az influenzavírusos megbetegedések száma

– mondta Rusvai Miklós, aki szerint nagyon ritka, hogy valaki egyszerre fertőzödjön meg koronavírussal és influenzavírussal, ha mégis megtörténik, akkor sem kell súlyosabb megbetegedéssel számolni.

Szorongás a tünetek között

A jelenlegi koronavírus-járványért egy újabb variáns, a JN.1 tehető felelőssé. A JN.1 színre lépésével új tünetek is megjelentek, az íz- és szaglásvesztés pedig már nem tartozik a leggyakoribb tünetek közé, miközben tízből egy ember szorongásról számolt be. A brit egészségügyi hatóság múlt év decemberi jelentése szerint az új variánssal összefüggésben a következő tünetek fordulnak elő a leggyakrabban:

orrfolyás (31,1 százalék)

köhögés (22,9 százalék)

fejfájás (20,1 százalék)

gyengeség vagy fáradtság (19,6 százalék)

izomfájdalom (15,8 százalék)

torokfájás (13,2 százalék)

alvási problémák (10,8 százalék)

aggodalom vagy szorongás (10,5 százalék).

Rusvai Miklós szerint már régóta tudható, hogy a koronavírus a központi idegrendszerre is hatást gyakorol.

A fertőzés hatására megszaporodnak az agyvelőben található gliasejtek. Ezek a sejtszaporulatok okozhatnak különböző mentális problémákat, köztük szorongást

– tett hozzá a szakember. Az MTA doktora szerint a korábbi variánsok esetében az íz- és szaglásvesztésért is részben a gliasejtek elszaporodása tehetjük felelőssé. A tudósok a szaglóközpont sejtjeinek károsodásával párhuzamosan a gliasejtek elszaporodását is megfigyelték.

„Ez a jelenség most sokkal kiterjedtebb területeken zajlik, ezért lehet, hogy más agyi központok károsodásával is együtt jár a fertőzés. Nem tudni, hogy mennyire általános ez a jelenség, mert egyelőre csak brit adatok és tapasztalatok állnak rendelkezésre” – mondta Rusvai Miklós, aki szerint nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon népbetegség közé tartozik a szorongás és a depresszió, ezért is nehéz megmondani, hogy a vírusfertőzésnek vagy egy eleve meglévő mentális betegségnek köszönhetőek-e a szorongásos tünetek. A szakember emlékeztetett arra, hogy a fiatalok körében a korábbi Covid-variánsok a a koncentrációs képességek romlását és tanulási zavarokat okoztak.

Kései védekezés és az egyre tökéletesebb kulcs

A JN.1 variánst a korábbi mutációkhoz hasonlóan fertőzőképesebbnek találjak az elődökhöz képest. „A vírus olyan, mint egy kulcs, amelynek tökéletesen kell illeszkednie a sejtek felületén levő zárba, hogy könnyedén fertőzést okozhasson. Mondhatjuk, hogy az eredetvariáns, a vuhani változat tulajdonképpen egy nyers kulcs volt, ami ugyan nyitotta a zárat, de közel sem tökéletesen. A koronavírus azóta is reszelgeti ezt a kulcsot, ezáltal egy egyre tökéletesebben illeszkedő variáns jön létre. Emiatt nőtt rendkívüli módon a fertőzőképessége, ugyanakkor a megbetegítő képessége jelentősen csökkent” – fogalmazott a szakember, hozzátéve, hogy mindeközben az emberiség is megtanult védekezni a koronavírus ellen, és ma már nincs olyan ember, aki valamilyen formában (oltás vagy megbetegedés) ne találkozott volna a kórokozóval.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár december elején jelentette be az új oltási programot. Az államtitkár azt mondta, hogy mintegy 700-800 ezer adag, az új omikron-variánsokra frissített Moderna-oltóanyagot vásárolt az Orbán-kormány. Rusvai szerint a korábbi oltóanyagok is védenek az újabb variánsok ellen, de a közelmúltban fejlesztett vakcinák hatékonyabbak a jelenleg terjedő variánsokkal szemben.

„Sajnos későn kezdtük meg a védekezést, az új típusú vakcinák is csak néhány hete érkeztek meg. Ha jól tudom csak három hete kezdtek oltani vele, ami egy nagyon kései időpont az őszi-téli légzőszervi betegségek szezonját tekintve. Jóval a járványhullám megindulása előtt meg kellett volna kezdeni az oltási programot. Három hete már javában tombolt a járványhullám és a karácsonyi előtti bevásárlások, a különböző rendezvények csak gyorsították a vírusok terjedését” – mondta a szakember, hozzátéve, hogy a vakcinák kései beszerzése és terítése az oltópontokra csak az érem egyik oldala, mert a lakosság oltakozási kedve is radikálisan csökkent. A tavalyi évben 20 ezren vették fel az oltást, ami a rizikócsoportokban lévők számához (krónikus betegek, idősek) viszonyítva elenyészőnek mondható.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor érhet véget a járványhullám. Rusvai szerint legkorábban március végén csenghet le a légzőszervi megbetegedések időszaka, de ebbe az időjárási körülmények is beleszólhatnak. A szakember úgy véli, hogy egy elhúzódó járványos időszakra kell számítanunk, ha a tavasz kezdetén is ködös, párás, nyirkos idő lesz.

(Borítókép: Chris McGrath / Getty Images)