Börtönbüntetésre ítélték Magyarország egyik legismertebb igazságügyi szakértőjét

Az ítéletről a törvényszék honlapján számoltak be. Egy korábbi beszámoló szerint a most elítélt személy Sófi Gyula igazságügyi szakértő, aki korábban a Heim Pál Gyermekkórház pszichiátriai osztályának főorvosa is volt, és számos alkalommal szerepelt a nyilvánosságban is. Ellene tavaly novemberben kezdett büntetőpert a Fővárosi Törvényszék.

A törvényszék beszámolójában azt írták: „Az ítélet szerint 2019-ben szexuális erőszak bűntettének gyanúja miatt nyomozás volt folyamatban egy olyan ügyben, amelyben a feljelentő azt állította, hogy kiskorú gyermekét annak édesanyja és ismeretlen személyek 2017-ben szexuálisan zaklatták. A feljelentéshez becsatoltak egy igazságügyi orvosszakértői és gyermekpszichiáteri egyesített szakvéleményt, amelyet a vádlott – aki egy pszichiátriai osztály osztályvezető főorvosa, egyben igazságügyi szakértő –, valamint az ő szakértőtársa készített”.

Úgy folytatták: „A szakvélemény szerint a kiskorú sértett személyes vizsgálata során a szakértők arra jutottak, hogy a gyermekkel szemben korábban akár szexuális abúzust is elkövethettek. Ezt követően a feljelentő jogi képviselőjének indítványa alapján a nyomozó hatóság a kiskorú sértett pszichológiai vizsgálatára kirendelt egy másik igazságügyi pszichológus szakértőt, aki egyébként a vádlott munkatársa volt. A gyermek vizsgálatát követően a terhelt felhívta a kollégáját és a fenti eljárásról érdeklődött nála. Amikor a szakértő közölte a vádlottal, hogy a feljelentésben foglalt állítások szerinte nem állják meg a helyüket, a terhelt megkérdezte, hogy esetleg ki lehet-e hozni mást a történetből?”.

A nemleges választ követően a vádlott pár nappal később ismét megkereste kollégáját és jelezte neki, hogy az édesapának sokat megérne, ha valótlan tartalmú szakvélemény benyújtásával igazolnák a feljelentésben foglaltakat, vagyis azt, hogy a kisfiút szexuálisan zaklatták. Eközben a vádlott egy papírlapra ráírta azt, hogy »1–2 millió«. A felajánlott előnyre a pszichológus szakértő nem reagált

– áll a közleményben.

Hozzátették: „Kárpáti György, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke az ítélet szóbeli indokolásában kifejtette, hogy a korrupciós bűncselekmények bizonyítása rendszerint szűk spektrumon mozoghat, hiszen szinte kizárt, hogy a cselekménynek közvetlen szem- vagy fültanúja akadna. A fentiek miatt a bíróságnak jelen eljárásban is az üggyel közvetlenül érintettek egymásnak ellentmondó vallomásait kellett összevetnie, és megállapítania azt, hogy ki állít valótlanságot”.

A minden apró részletre kiterjedő, teljeskörű bizonyítást követően a Fővárosi Törvényszék bírósági vagy hatósági eljárásban elkövetett vesztegetés, továbbá hamis tanúzásra felhívás bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit, ezért őt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől és 5 év szakértői tevékenységtől mint foglalkozástól történő eltiltásra ítélte.

– írták.

Végül megjegyezték: „A büntetés kiszabása során enyhítő körülmény volt például az, hogy a férfi több gyermek eltartásáról is gondoskodik. A bíróság megállapítása szerint a vádlott mögött megkérdőjelezhetetlen szakmai életút áll, igazságügyi szakértőként pedig elvárás vele szemben a büntetlen előélet, ezért esetében ez enyhítő körülménynek nem tekinthető. Indokolásában a bíróság kiemelte, hogy a korrupciós bűncselekmények semmilyen formája nem megengedett, a büntetőügyekben hatóság tagjaként eljáró személy által elkövetett ilyen cselekmények társadalomra való veszélyessége pedig kimagasló”.

„Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője fellebbezést jelentett be. Az eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik” – zárták a közleményt.

Meglepő ítélet

A 444.hu azt is megjegyezte az esettel kapcsolatban, hogy a szerdai ítélet még a tárgyalóteremben is érezhető meglepetést okozott: ennyire súlyos büntetést (vagyis letöltendő börtönt) ugyanis még az ügyészség sem kért Sófi Gyulára.

Az ügy első, tavaly novemberi tárgyalásáról korábban egy közel egy órás hangfelvétel is feltöltöttek az internetre, ez itt meghallgatható.