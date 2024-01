A DK szerint szándékosan terelik a magyarokat a magánegészségügybe

„Szinte már nem múlik el nap, hogy az Orbán-kormány megszorításai miatt ne zárnának be újabb kórházi osztályok, szakrendelések, miközben a műtéti várólisták hossza folyamatosan növekszik” – közölte Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának egészségügyi árnyékminisztere.

Az ellenzéki politikus felsorolta, hogy

egy szaruhártyaműtétre 147 nappal többet – összesen közel másfél évet – kell várni, mint tavaly januárban;

a csípőprotézis beültetésre két hónappal többet – összesen 200 napot;

egy mandulaműtétre pedig 52 nappal többet – összesen 80 napot) kell várakozni.

Vagyis – Komáromi Zoltán szerint – hiába fizetik a magyarok évtizedeken át az adókat és a járulékokat, egyre többen kényszerülnek a magánellátásba, „ha nem akarják a saját vagy a szeretteik egészségét, sőt életét veszélyeztetni”.

A DK árnyékkormánya azt a következtetést vonta le, hogy az Orbán-kormány a fizetős magánkórházakba akarja terelni a magyarokat, ezért szándékosan teszi tönkre az ingyenes állami egészségügyi ellátást.

Szándékosan adósítják el a kórházakat, növelik a várólistákat, és zárják be a kórházi osztályokat, szakrendeléseket. A milliárdos egészségügyi magánbefektetők ugyanis a magyar betegekből akarnak meggazdagodni, az Orbán-kormány pedig a milliárdos elitet szolgálja, nem a gürcölő magyarokat

– fejtette ki Komáromi Zoltán.

Az ellenzéki politikus hozzátette (a DK többször ismételt ígéretét), a Dobrev Klára vezette árnyékkormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után: „Magánkórházak helyett erős állami egészségügyet, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk”.

A magyar egészségügyi rendszer „valami kutyulék”

Orbán Viktor a tavaly decemberben megtartott év végi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre kifejtette, hogy a magyar egészségügyi rendszer se nem magán, se nem állami, hanem „valami kutyulék”.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy most egy jobban szabályozott állami rendszer felé haladnak, amely nem tiltja be a magánegészségügyet, „mert arra szükség lehet, és ha az emberek akarnak igénybe venni ilyen szolgáltatásokat, miért kéne őket ettől eltiltani?”

Az új rendszerrel összefüggésben azt mondta, ez egy nagyon nehéz munka, gyorsaságra van szükség, és ezért is volt váltás az országos kórház-főigazgatói poszton is. Ugyanakkor még így is hónapokra, évekre lehet szükség, amíg egy jól szabályozott állami rendszer beáll.