Megjelent Orbán Viktor határozata az országos kórház-főigazgató felmentéséről

Orbán Viktor a Magyar Közlönyben megjelent hivatalos határozata szerint az egészségügyért felelős miniszter – vagyis Pintér Sándor belügyminiszter – javaslatára Jenei Zoltán országos kórház-főigazgatót tisztségéből 2023. november 30-ai hatállyal felmentette.

A Belügyminisztérium csütörtök este már megerősítette a hírt, hogy a főigazgatót azonnali hatállyal váltották le , miután a kormányzat őt tette felelőssé a kórházak „gazdálkodási problémái” miatt.

Korábban többször is írtunk arról, hogy a kórházak 125 milliárdos adósságot halmoztak fel, és emiatt már a kormánynak is be kellett avatkoznia nemrég.

A MedicalOnline szerint más is arra utalhat, hogy gazdasági okokból meneszthették Jenei Zoltánt, ugyanis vele együtt több másik vezetőt is menesztettek. Többek közt elküldték az OKFŐ gazdasági ügyekért felelős igazgatóhelyettesét, Tóbiás Tamást is, aki a Pénzügyminisztérium korábbi főosztályvezetője is volt. A főigazgatói feladatokat csütörtöktől Szondi Zita főigazgató-helyettes megbízott vezetőként látja el ideiglenesen.