A Levegő Munkacsoport elnöke szerint építkezések helyett épületkorszerűsítésekre lenne szükség

A Levegő Munkacsoport elnöke a Népszaván megjelent véleménycikkében felidézte: már 2018-ban az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiában megállapították, hogy „az épített környezetre és a települési infrastruktúrára a legjelentősebb fizikai veszélyt a hőhullámok, a viharokat kísérő özönvízszerű esőzések, a megnövekedett szélsebesség jelentik”.

Az éghajlatváltozás érzékelhető hatásai miatt, az Európában is tapasztalható egyre szélsőségesebb időjárás is intő jel arra, hogy a gazdasági tevékenységeknél az ökológiai szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni – áll érvelésében.

Lukács András szerint a lakóépületek állagmegóvására kellene inkább beruházni, nem új épületkomplexumok, utak építésére. Mint megjegyzi, az építőipar környezetromboló tevékenységgel jár: a kavicsbányászat miatt értékes termőföldterületek szűntek meg, az itt kialakult tavak párolgásával csökken a talajvízszint. „Emiatt Pest megye délkeleti területeinek nagy részét már most is ökológia katasztrófa sújtotta területnek kellene nyilvánítani” – fogalmazott. Hozzáteszi: a cement és az acél előállítása is rendkívül energiaintenzív gazdasági tevékenység.

Magyarország ma már 2,4-szer nagyobb mértékben használja fel a biokapacitását, mint amennyit szabad lenne, ha az elkövetkező évtizedekben is szeretnénk életben maradni

– emelte ki, magyarázatként hozzáfűzte: a biokapacitás a természeti környezet azon képessége, hogy előállítsa az ember által felhasznált biológiai anyagokat, valamint feldolgozza az ember által termelt hulladékot.

A Levegő Munkacsoport elnöke úgy véli, sokat tehetünk azért, hogy megfékezzük a „mindannyiunk pusztulását előrevetítő folyamatokat”, például az épületek korszerűsítésével, az energiafelhasználásunkat is mérsékelni lehetne, erre a feladatra minden lehetséges szakembert át kellene csoportosítani, a támogatásokat szintúgy. Lukács András megemlíti, hogy ez azért is fontos lenne, mivel a lakók többségének vagy nincs meg erre az anyagi lehetősége, vagy másra költik a pénzüket, az építőiparban emellett szintén jelentős a szakemberhiány. Arra is kitért, hogy az ingatlanok állagmegóvása a balesetek megelőzése miatt is fontos lenne.