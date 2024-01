Egyre közeledik az európai parlamenti választások időpontja, és a magyar miniszterelnök egyedüli, mondhatni, unikális álláspontot képviselt az Európai Tanács legutóbbi ülésén Ukrajna ügyében, amikor egyedül maradt a 26 tagállam egyöntetű véleményével szemben. Köztudott, hogy nem ez az első és nagy valószínűséggel nem is az utolsó eset, amikor Orbán Viktor nyílt konfliktust vállal, és szembemegy az európai fősodorral. De miben gyökerezik a kormánypártok fősodorral ellentétes álláspontja? 2024-ben teret nyerhetnek-e Európában azok az új jobboldali pártok, amelyek sok esetben az orbáni politika által is inspirálódnak?

Orbán Viktor álláspontja szokatlannak tűnhet, azonban sem az Európai Unió történelmében, sem a magyar történelemben nem egyedi. Ha a magyar történelem tükrében nézzük az eseményeket, akkor a jelenben megismétlődni látszó örökös küzdelmet látunk. Vagyunk mi, magyarok, akik védekezünk keleti irányba, és a Nyugat nem fogad be, nem is ért meg minket. Korábbi politikusaink szándéka is az volt, hogy a Nyugat ismerje el az érdemeiket, és egyenlő partnerként kezelje őket. Ez az akarat tükröződik a mai magyar politikában is, amikor a kormány több tiszteletet követel az Európai Uniótól. A két fél számára létezik találkozási pont, hiszen vannak olyan kérdések, amelyekben egyeznek az érdekek, de azt is látnunk kell, hogy a felek nagyon eltérő perspektívából szemlélik a világot