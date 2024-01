A Hamász nevében készült terrortámadásra egy újpesti férfi, végül inkább magára hívta a TEK-et

Újpesti lakásában fogták el azt a 27 éves férfit, aki terrortámadásokról szóló üzeneteket küldött több rendőrkapitányságra is, és többek között a bécsi főpályaudvar felrobbantásával, valamint Budapest lángba borításával fenyegetőzött. A férfi elmondása szerint viccnek szánta tettét.

A rendőrök mindössze pár óra alatt elfogták azt a férfit, aki az ország több rendőrkapitányságára is fenyegető üzeneteket küldött mobiltelefonnal – úgymint „lángba borítom ma éjjel a várost”, „lőfegyvert és lőszert tartok”, „felrobbantom az egész várost – Allahu Akbar” vagy „a Hamász nevében terrortámadást tervezek”. A férfi letartóztatását elrendelték, és legfeljebb egy hónapra az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) tartják.

A 27 éves újpesti férfi fenyegető e-mailjei között az is szerepelt, hogy terrorcselekményt követ el a bécsi főpályaudvaron – közölte az MTI.

A gyanúsított, miután több terrortámadásról szóló e-mailt is írt a mobiltelefonjáról, kérte, hogy küldjék ki lakcímére a bevetési osztályt, a TEK-et, valamint azt is jelezte, hogy lőfegyvere és lőszere is van. Ennek bizonyítékául az egyik levelében lőfegyvernek látszó tárgyakról küldött képet.

A Budakörnyéki Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal részben egyetértve elrendelte a férfi letartóztatását legfeljebb egy hónapra az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben. A gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be ez ellen, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.

Tettét, amelyet elmondása szerint viccnek szánt, a rendőröknek azzal magyarázta, hogy kedvenc zenekara a Hooligans, és a Lángba borítom a várost című nótájuk szolgáltatta számára az alapötletet, továbbá kíváncsi volt arra is, hogyan érkeznek ki a bevetési egységek otthonához.

A rendőrök a férfit őrizetbe vették, ellene terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt indult eljárás.