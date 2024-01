Bizalmasa szerint Schadl György a páncélszekrény kódját sem volt hajlandó megjegyezni

A mai napon vélhetően utoljára hallgatja meg a Fővárosi Törvényszék a Schadl–Völner-per tanúját, Sz. Kálmánt. A férfi éveken keresztül dolgozott Schadl Györgynek, közeli kapcsolatot is ápoltak, és a személyes dolgait is intézte a volt főnökének. Csütörtök délelőtt Völner Pál és védője is kérdezhetett a tanútól.