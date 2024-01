Zsigmond Gábor stílszerűen a Duna-parti szálloda egyik lakosztályában beszélt arról az Indexnek, hogy rendkívül nehéz egyetlen történetet kiemelni azok közül, amelyek a legendás szállóról szóló könyvben is megtalálhatóak.

– tette hozzá a történész, aki, ha nem kell egy konkrét történet, akkor inkább egy korszakot emelne ki az ikonikus szálloda történetéből.

Az 1928–29-es időszakot, amikor Rudolf Carbone-t, a világhírű szélhámost elfogták a Gellértben, aki elsősorban fényűző életmódjával hívta fel magára a magyarok figyelmét. A csaló ellen a liechteinsteini nemzeti bankkal folytatott gyanús ügyei miatt adtak ki körözést. „Elfogása a Sparkasse-botrány egyik fontos mozzanata volt, az ügy pártpolitikai botrányt robbantott ki. Állítólag azért jött Budapestre, mert a Margitszigeten és Erdélyben is gyanús ügyletekkel próbálkozott, de az elfogása után nem sokkal később érkezett a szállodába Simon Böske, a második emeleten szállt meg” – mondta Zsigmond Gábor. Simon Böske volt az első Magyarország Szépe és egyben az első magyar, aki a Miss Európa címet viselhette.

– mondta a történész, hozzátéve, hogy a Gellért Szállónak detektíveket kellett fogadni, hogy biztosítani tudja az ünnepelt szépség nyugalmát. A versenyeken büszkén viselte a nemzeti színű kokárdát, és a világsajtó is dicshimnuszokat zengett róla, de a szélsőséges magyar lapok arról cikkeztek, hogy miért egy zsidó származású lány képviseli Magyarországot a nemzetközi szépségversenyeken.

– idézett a most megjelent kötetből Zsigmond Gábor, aki a szálloda történetét bemutató kiadvány tervezésétől a második világháborút követő időszakig kutatta fel és szerkesztette az információkat, míg Tiborcz István az 1956-os forradalmat követő időszakot és a jövőt foglalta sorokba.

A Gellért adott otthon az Aeroexpress Rt. repülőtársaság irodájának, a Bécsbe tartó járatokra is a szállodában lehetett jegyet venni. Volt, aki csak azért repült Bécsből Budapestre, hogy kipróbálja a szálloda lassan világhírűvé váló konyháját. A minőségre Gundel Károly személye volt a garancia, aki 1926-ban nyerte el a Gellért éttermeinek bérleti jogát.

Azt mesélték, hogy Gundel Károly minden hajnalban átment a vásárcsarnokba, és személyesen válogatta ki azokat a hozzávalókat, alapanyagokat, amelyek mehettek be a konyhára. Ma úgy mondanánk, hogy egy igazi sztárséf volt. Az 1939-es New York-i világkiállításon a magyar pavilon konyhájáért is ő felelt, persze ebben a családtagok is részt vettek, előre kivitték a gondosan válogatott magyar alapanyagokat, ragaszkodott hozzájuk. A The New York Times azt írta róla, hogy Gundel egyedül többet tett a magyar turizmusért, mint bárki és bármi