Karácsony Gergely a maxi-Dubajról: Először legyen meg, hogy mi épül, ne az, hogy ki építi

Ahogy arról már írtunk az Indexen, Rákosrendezőn maxi-Dubajt építene egy Egyesült Arab Emírségekből származó üzletember, aki egyébként a Burdzs Kalifa-torony tulajdonosa. Az még nem biztos, hogy lenne felhőkarcoló is a városrészen, erről csak később döntenek, de a tervezet már megvan. Karácsony Gergely főpolgármester már korábban is kifejtette, hogy mi a város javaslata a Rákosrendező beépítésére, most pedig további részleteket is elárult az RTL Híradójának.

Amivel nem értünk egyet, az az, hogy először megvan a beruházó, és aztán eldöntjük, hogy mit épít. Szerintem fordítva kellene csinálni

– mondta a főpolgármester.

„Nem szabad zsúfolt, felhőkarcolókkal teli városrészt kialakítani. Sokkal inkább a közepesen magas, városképbe illő ingatlanok építése indokolt, irodákkal és megfizethető árú lakásokkal, iskolákkal, óvodákkal, középületekkel és a pihenést szolgáló zöld területekkel” – tette hozzá Karácsony. Nem egy vágányok fölé tervezett kamuparkot, hanem egy 30-40 hektáros valódi közparkot kellene építeni, amit fel lehetne dobni a Rákos-patak vizével felduzzasztott tóval.

Ezzel szemben a kormány nemzetközi szerződést kötne az Egyesült Arab Emírségekkel.

Ennek a tartalmáról megállapodás kell hogy szülessen. A nemzetközi szerződés ennek csak a kereteit tartalmazza. Egyik részről azt, hogy a beruházó 5 milliárd dollár vagy euró értékben befektet Magyarországon, magyar részről pedig azt, amelyek az ehhez szükséges, elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazzák

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón.

Karácsony közös testületet hozna létre az ügyben, erre a kormány válasza:

csak olyan építkezés valósulhat meg, amely a fővárosi emberek számára is elfogadható.

Az Építésügyi Minisztérium erről egyeztet majd az érintett önkormányzatokkal.