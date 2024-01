Közlekedő Tömeg: Az utasok kárára rángatja a kormányt a BKK vezetése

Karácsony Gergely azt mondta az ATV-nek, hogy „Budapesten nincs járatritkítás” – ami némileg ellentétben áll a múlt heti, heves vitákat is kiváltó BKK-bejelentéssel –, ám a Közlekedő Tömeg ezt eléggé másképp látja. Szerintük a BKK kedd reggeli bejelentése, miszerint 12–14 darab hálózati fejlesztést terveznek 2024-ben és még idén járatsűrítés is lesz, csak kapkodás, „kalapból előhúzott hálózatfejlesztések” és még kampánycélokat is felfedezni vélnek a háttérben.

A hálózati módosításokat nem a kampányfinisben, hanem 60 nappal a tervezett bevezetés előtt kellene meghirdetni, 14 napon át pedig társadalmi egyeztetésre bocsátani

– írják Facebook-posztban.

Azt ugyan elismeri a Közlekedő Tömeg, hogy autóbusz- és trolibusz-fejlesztésekre szükség van, és az is tény, hogy korlátozott forrás áll a főváros rendelkezésére, de szerintük nem „pótcselekvésekkel”, hanem a járatritkítások visszavonásával kellene kezdeni a problémák orvoslását.

Utána lehet szó a hálózat további fejlesztéseiről, a fővárosi rendeletben szabályozott módon, ahol a társadalmi egyeztetésben természetesen a Közlekedő Tömeg is szívesen vesz részt

– summázta az egyesület posztjában.