Kapszulákkal akartak kutyákat mérgezni egy budapesti lakótelepen

Több ezer kapszulát szórtak szét, amelyekkel valószínűleg kutyákat akartak mérgezni Budapesten. Napok óta keresik a mérgezett gyógyszereket, mert iskola és óvoda is van a környéken.

A XXII. kerületi Bartók Béla lakótelepen több ezer kapszulát szórtak szét ismeretlen elkövetők valószínűleg azzal a céllal, hogy megmérgezzék a környék kutyáit, ugyanis a környező utcákban több száz kutyatartó él – tudta meg az RTL.

Először csütörtök délután evett egy kutya a kapszulákból, a gazdája azonnal állatorvoshoz vitte a négylábút. A kutyatulajdonos egyből tudta, hogy ezeket a kapszulákat nem véletlenül szórták szét, és félt tőle, hogy az állat akár többet is benyelhetett belőle.

Ezeket a kapszulákat elküldtem vizsgálatra a Nébihbe, ahol a toxikológiai osztály annyit tudott megállapítani, hogy ez valószínűleg nem gyári kapszulázás

– mondta Lukács Zoltán állatorvos, aki hozzátette, hogy a granulátum, amely benne van, az csak gyártó által előállítható vagy elkészíthető anyagot tartalmaz.

Az olvadó hóban még kedd reggel is szedegették a kapszulákat a Chipet Csapat kutyamentő egyesület tagjai, és egy jó zacskóval még találtak is belőle. Péntek óta folyamatosan kutatják át a helyszínt, hiszen a környéken óvoda és iskola is van.

Négy nap alatt több mint 2 kilót gyűjtöttek össze.

Egyelőre nem tudni, mi van a kapszulákban, a vizsgálat félmillió forintba kerülne az egyesületnek, erre pedig nincs fedezetük. A mérgezett kutya gazdája feljelentést tett a rendőrségen.