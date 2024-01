LMP: A BKK ne zárt körű beszélgetéseken magyarázza a bizonyítványát

Az LMP továbbra is a járatritkítási csomag visszavonása mellett kardoskodik. Emellett elvárja a BKK-tól és Karácsony Gergelytől, hogy a sajtószabadságot tartsák tiszteletben, és ne zárt körben magyarázkodjanak.

Ahogyan arról nemrég mi is beszámoltunk az Indexen, több fővárosi kerület polgármestere – kormánypárti is, ellenzéki is – nekiment a BKK-nak és Karácsony Gergely főpolgármesternek a bejelentett járatritkítások miatt.

Mindenesetre a BKK zárt körű, csak néhány újságnak szóló meghívót küldött körbe, melyből az tudható meg, hogy felső vezetői megpróbálják majd elmagyarázni a jelenlévőknek, hogy miért jó a járatritkítás. Ezt a VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) tette közzé Facebook-oldalán, egy elfogott levélre hivatkozva.

Erre reagált most az LMP, miszerint

a BKK vezetése és a főpolgármester zárt körű beszélgetés formájában igyekszik megmagyarázni 6-7, közlekedéssel foglalkozó újságírónak a járatcsökkentés indokait. Az LMP – Magyarország Zöld Pártja ezzel szemben azt várja el a BKK-tól, hogy ne magyarázkodjon, hanem egyszerűen vonja vissza járatritkításos döntéseit

– írják közleményükben.

Az LMP emellett osztja Karácsony Gergely 2019-es gondolatait, miszerint: „a sajtó szabadsága és sokszínűsége nélkül nincsen demokrácia, hiszen az teszi lehetővé a hatalom elszámoltathatóságát, és biztosítja azt, hogy az állampolgárok megismerjék a politikai szereplők egymással vitában álló álláspontjait” – írja a zöldpárt.

Szerintük viszont „a főváros a sajtó szabadságát és sokszínűségét egyebek mellett úgy tudja segíteni, ha saját kommunikációs és hirdetési tevékenységében szigorúan piaci alapon jár el, valamint ha következetesen érvényesíti az állampolgárok információhoz fűződő jogait és érdekeit”. Ennek pedig szerintük a BKK nem tesz eleget.