Nem bírta a nyomást a BKK: visszaállítják a járatritkítás előtti menetrendet

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán arról számolt be, hogy Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója felajánlotta a lemondását, amit a városvezető nem fogadott el. Szerinte egy rosszul megfogalmazott mondat nem írja felül a vezérigazgató „kiváló szakmai munkáját”. A főpolgármester továbbá a korábbi menetrend visszaállítását kérte a BKK munkatársaitól, amit a vállalat meg is tett. Ennek értelmében a cég visszavonta a járatritkítást.

Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója a tegnapi sajtóbeszélgetésen egy rendkívül szerencsétlen mondatot mondott, amiért tisztességgel elnézést kért, és felajánlotta nekem a lemondását – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

A lemondását nem fogadtam el: egy rosszul megfogalmazott mondat, ami nem tükrözi a vezérigazgató személyes meggyőződését, nem írja felül azt a kiváló szakmai munkát, amit az elmúlt években a budapesti közösségi közlekedés érdekében a BKK végzett

– fogalmazott.

A főpolgármester kiemelte, hogy szerinte nem véletlenül választották meg Walter Katalint tavaly ősszel a legjelentősebb európai szakmai szövetség, az Európai Nagyvárosi Közlekedési Hatóságok (EMTA) elnökévé.

„Büszke vagyok rá, hogy ilyen kiváló emberekkel dolgozhatok egy csapatban a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésén” – tette hozzá Karácsony Gergely.

Megjegyezte, hogy a BKK szakmai munkájának fontos része az utazási adatok elemzése, amelyek alapján javaslatot tett egy hatékonyabb, az utazási szokásokhoz igazodó menetrend kialakítására.

De a legjobb szakmai javaslat is elvérezhet, ha az egyesek gátlástalan önzésének és a lejárató politikai kampánynak válik áldozatává

– írta Karácsony Gergely.

Hozzátette, hogy szerinte a teljes budapesti közösségi közlekedés mindössze néhány ezrelékét érintő átcsoportosítás a főpolgármester-jelölti politikai kampány martalékává vált, ami alááshatja a közösségi közlekedésbe vetett bizalmat. „Az pedig többet árt, mint amennyit a jobb menetrend használ” – fogalmazott.

„Ezért arra kértem a BKK munkatársait, hogy óvják meg a szakmai munkát a politikai kampány hatásaitól, állítsák vissza a korábbi menetrendet, és a közlekedési fejlesztésekről egyeztessenek a kerületekkel” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

A BKK hivatalos Facebook-oldalán péntek reggel megjelent egy nyilatkozat Walter Katalintól, a BKK vezérigazgatójától, amiről részletesebben ide kattintva olvashat. Ebben a vállalat vezetője sajnálatát fejezte ki, ha félreérthetően fogalmazott, és elnézést kért azoktól, akiket ezzel megbántott.

A hozzászólások között a BKK azt írja, hogy Karácsony Gergely kérésére visszaállítja a korábbi menetrendet.

Erős közösség

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár a közösségi oldalán reagált a járatritkítási csomag visszavonására. Mint írta, örül, hogy Karácsony Gergely főpolgármester belátta a járatritkítások tarthatatlanságát.

Minden budapesti utas jól járt ezzel. Köszönöm, hogy meghallgatta a közlekedési civil szervezetekkel közös érveinket a titokban bevezetett intézkedés tarthatatlanságáról. Ez is bizonyítja: Budapest erős közösség, ha kiállunk magunkért, együtt jobbá tudjuk tenni városunkat, érdemes volt fellépni a járatritkítás ellen

– fogalmazott a szakember.

Mint írta, ahogy korábban a Demszky-Hagyó és a Tarlós-féle városvezetés idején készült járatritkítási tervek idején, a közlekedési civil szervezetekkel közösen most is meg tudták védeni a közösségi közlekedési kínálatot.

„Ez az eset is megmutatta: a városlakók feje felett, titokban meghozott döntések nem állják ki az idő próbáját. Azok a döntések, amelyeket széleskörű egyeztetéssel, valódi párbeszéddel hoznak meg, mindannyiunk javát szolgálják – ezért vezettük be 2010 után a BKK-nál a menetrendi és hálózati változások társadalmi egyeztetését, ami azóta is működött, de most elmaradt” – tette hozzá.

A közösségi közlekedési hálózat természetesen mindig fejleszthető és optimalizálható, az elmúlt 20 évben számos ilyen sikeres átalakítást tudtunk véghez vinni az éjszakai és nappali hálózaton egyaránt, ebben a segítségemre továbbra is bármikor számíthatnak a döntéshozók – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Mit jelentett a járatritkítás?

A BKK korábbi bejelentése szerint január 19-től a hétfői és pénteki napokon csúcsidőben több sűrűn közlekedő járat menetrendje is változott Budapesten. Az intézkedés értelmében azok a BKK-járatok, amelyek a mért utasforgalomhoz képest eddig sűrűbben vagy több párhuzamos járattal együtt közlekedtek, legfeljebb 1-2 perccel ritkábban jártak. Karácsony Gergely főpolgármester úgy érvelt, hogy a „home office-nak és a rugalmas munkabeosztásnak köszönhetően az átlagosnál kevesebben utaznak”.

Mint megírtuk, nagy port kavart a BKK vezérigazgatójának egy csütörtöki, a sajtó számára rendezett, zárt háttérbeszélgetésen elhangzott kijelentése, amelyben úgy magyarázta a járatritkításokat és az azokkal kapcsolatos egyeztetések elmaradását, hogy az utasokat ebbe a folyamatba nehéz lett volna bevonni, mert az olyan, mintha „hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”.

A kijelentés után Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár, a Fidesz budapesti frakcióvezetője, valamint Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője és társelnöke is azonnali lemondásra szólította fel a vezérigazgatót.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2023. december 13-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)