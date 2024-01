4-5 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek az új bérletpaktum

Cikkünk frissül...

Új időszámítás kezdődik 2024. március 1-étől az agglomerációs közösségi közlekedésben – így kommentálta Karácsony Gergely a kormánnyal kötött bérletekre vonatkozó megállapodást, emlékeztetve arra, hogy a tarifaközösség létrehozására már 2019-es választási programjában ígéretet tett. Mint mondta, intenzív tárgyalásokat folytatott személyesen a miniszterrel, ennek nyomán új rendszer jön létre. Nyertesei az utasok, a fiatalok, az agglomerációban lakók és a budapestiek.

Az egyiknek jobb, a másiknak sem rosszabb?

2019-ben azt is vállalta, hogy a 14 éven aluliak ingyenesen utazhatnak a BKK járművein. Ez már a 65 év felettiek esetében is így van. A diákbérletek radikálisan olcsóbbak lettek, havonta már csak 945 forintba kerülnek. Arra a kérdésre, hogy azok a tanulók, akik az év elején már megvették az éves diákbérletet, kapnak-e kompenzációt, a főpolgármester azt mondta, attól, hogy másoknak jobb lett, nekik nem lett rosszabb.

A Budapest-bérletek ára 10 év után nem emelkedett, hanem csökkent, 8950 forintba kerül majd. Ezzel a főváros vezetésének az a célja, hogy az árak vonatkozásában megőrizze versenyképességét a Pest megye-bérletekkel szemben, egyben népszerűsítse a közösségi közlekedést. (A fővárosi járműveken a Pest megyei bérleteket és az országbérleteket is elfogadják.) Hogy mi mennyibe kerül a tarifareform kapcsán, arról itt írtunk részletesebben.

A főpolgármester jelezte, hogy naponta 3-400 ezer autó zúdul be az agglomerációból Budapestre, ezzel viszont a város nem tud és nem is akar együtt élni. A közösségi közlekedés kedvezőbb igénybevételi lehetőségével ezt az arányt szeretnék csökkenteni.

A megállapodás szerint a megye-, ország- és Budapest-bérletek közös bevétele egy közös kalapból kerül majd újraosztásra a szolgáltatás mértékének arányában, de ide kerül a 12 milliárdos korábbi, állam által a fővárosnak fizetett közösségi közlekedési normatíva is, amin a férőhely-kilométer arányában osztoznak, és havonta elszámolnak. Mind a főváros, mind az állam az összes díjterméket fogja árusítani.

A jegyárbevétel-kiesés vonatkozásában a rendszerben van egyfajta bizonytalanság. Vitézy Dávid a szolgáltatóknál együttesen ezt az összeget 20 milliárd forintra becsülte, Karácsony Gergely szerint ebből a BKK-ra eső veszteség 4-5 milliárd.

Úgy látta, hogy a diákbérletek nem voltak versenyképesek, és amúgy is megéri pénzügyi áldozatokat hozni, ha ez az utasok érdekében történik. Arra kérte a budapestieket, hogy ha tehetik, a Budapest GO applikációval vásároljanak bérletet, mert ez egyszerűsíti az elszámolást. Azt is megjegyezte, attól még, hogy olcsóbbak lettek a bérletek, nem biztos, hogy csökkennek a menetdíjbevételek, a várakozások szerint ugyanis több ember vesz majd ország-, megye- és Budapest-bérletet.

