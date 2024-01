Lázár János után a Volánbusz is a bérmegállapodás aláírását sürgeti

Ahogy az Index beszámolt róla, Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelezte kedden, hogy kilenc közlekedési szakszervezetből héttel született megállapodás. A vasutasok és a HÉV dolgozói három évre összesen 28,4 százalékos béremelést kapnak.

A vasárnap és hétfőn sztrájkoló Volánbusz-érdekképviseletek egyelőre nem írták alá a megállapodást, de Lázár János szerint „aki most kimarad, az lemarad”, mert az emelt összegű béreket attól a hónaptól tudják utalni, amelyik hónapban a szakszervezetek csatlakoztak. Majd rámutatott: még maradt idő arra, hogy akár a volánbuszos dolgozók is január elsejétől kapják meg az emelt összegű bérüket. Ehhez az kell, hogy az őket képviselő szakszervezetek most gyorsan lépjenek, és január 31-e éjfélig csatlakozzanak a megállapodáshoz.

A Volánbusz Zrt. az MTI-nek kedden eljuttatott közleményében jelezte, hogy kollégáik közül egyre többen jelezték, hogy élni szeretnének a reálbér-növekedést garantáló bérajánlattal.

A társaság reméli, hogy a két érdekképviselet meghallja a munkatársak kérését, és a jövedelemkiesést okozó időhúzás, valamint az utasoknak nehézséget jelentő újabb munkabeszüntetések helyett legkésőbb január 31-én csatlakozik a csoportszintű bérmegállapodáshoz.

Csak a két Volán-szakszervezet nem írta alá a megállapodást, amelyet a MÁV-Volán-csoport másik hét munkavállalói érdekképviselete elfogadott kedden.

A SZAKSZ azt közölte, február 5-én dönt a kérdésben. A társaság szerint ezzel az autóbuszos szakszervezetek által képviselt munkavállalók kerülhetnek hátrányba a vállalatcsoport más alkalmazottaival szemben, akik bruttó 600 ezer forintos alapbérrészükig már januárra is 17 százalékos, de legalább bruttó 70 ezer forintos, 600 ezer forint alapbér felett pedig egységesen 102 ezer forintos emelésben részesülnek.

Többhavi béremeléstől eshetnek el a dolgozók

A bérmegállapodási ajánlat szerint ugyanis a béremelés abban a hónapban lép hatályba, amikor azt aláírják. A hároméves, 28 százalékos bérfejlesztés 2025-re és 2026-ra is garantálja az inflációt ellensúlyozó bérnövekedést.

Megjegyezték azt is, hogy a bérajánlat például az autóbusz-vezetőknek több mint 20 százalékos alapbéremelést jelent, ami a pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést is eredményezhet.

A közlemény kitér arra is: a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet 2024. január 28-ra és 29-re szervezett munkabeszüntetésének első napján az aznapra vezényelt autóbusz-vezetők 34 százaléka, második napján 56 százaléka, míg a teljes munkavállalói létszám mindössze 6, illetve 21 százaléka nem vette fel a munkát. Vasárnap a 26 737 menetrend szerinti helyközi járat 13,6 százaléka (3626 járat), hétfőn az 53 378 helyközi járat 23,9 százaléka (12 771 járat) nem indult el a sztrájk miatt országszerte.

Februárban ismét sztrájk jöhet?

Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke szerint megzsarolták a bérmegállapodással. A SZAKSZ elnöke még hétfőn közösségi oldalán egy februári sztrájkot is kilátásba helyezett, majd legújabb Facebook-bejegyzésében már két lehetőségről írt.

Kiemelte, hogy az egyik lehetőségük, hogy még szerdán megpróbálnak kiegészítő megállapodást kötni a munkáltatóval és a másik szakszervezettel (KKSZ). Másik lehetőségként említették, hogy nem írják alá a megállapodásokat, és tovább sztrájkolnak.

Ennek következménye, hogy biztosan nem érkezik februárban emelt összegű januári bér, a többi pedig a sors függvénye.

– fogalmazott a SZAKSZ elnöke.