Kilenc közlekedési szakszervezetből héttel megállapodás született, a vasutasok és a HÉV-esek három évre összesen 28,4 százalékos béremelést kapnak – jelentette be az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán kedden. Hozzátette ugyanakkor, hogy a vasárnap és hétfőn sztrájkoló Volánbusz-érdekképviseletek egyelőre nem írták alá a megállapodást.

Lázár János úgy fogalmazott: „aki most kimarad, az lemarad”, mert az emelt összegű béreket attól a hónaptól tudják utalni, amelyik hónapban a szakszervezetek csatlakoztak. Majd rámutatott: még maradt idő arra, hogy akár a volánbuszos dolgozók is január elsejétől kapják meg az emelt összegű bérüket. Ehhez az kell, hogy az őket képviselő szakszervezetek most gyorsan lépjenek és január 31-e éjfélig csatlakozzanak a megállapodáshoz.

Mi az utolsó pillanatig készek vagyunk az aláírásra

– üzente a miniszter.

A bejegyzéshez feltöltött videóban Lázár János azt mondta: a MÁV-Volán-csoportban 56 ezer munkavállaló van, és hétfőn a kilenc legnagyobb szakszervezettel egyeztetett azzal a céllal, hogy a vállalat átalakításához és modernizációjához megnyerje a munkavállalók képviselőit.

A kilencből hét szakszervezettel – a vasutasokkal és a HÉV-esekkel – megállapodtak három évre összesen 28,4 százalékos béremelésről.

Ez azt jelenti, 2024-ben 600 ezer forintig 17 százalék, de legalább 70 ezer forintos béremelésben részesülnek a MÁV és a HÉV dolgozói. Hozzátette: a későbbi években: 2025-ben és 2026-ban infláció feletti béremelést garantálnak minden dolgozónak a megállapodás szerint.

Lázár János üzent a Volánbusznak: Kérem az együttműködésüket

Lázár János azt is hangsúlyozta: az egyeztetésen részt vettek a buszsofőrök képviselői is, akiknek a 28,4 százalékos javaslat értelmében már az első évben mintegy 20 százalékos béremelés járna, ugyanis a buszsofőröknek a minimum 70 ezer forintos kitétel 20 százalékos béremelést jelentene.

A sofőrök közül hétfőn sokan sztrájkoltak, és az egyik szakszervezet korábban jelezte: a sztrájk célja az lett volna,

hogy rábírják Lázárt kedden a követeléseik teljesítésére, de ez nem történt meg.

Lázár János ezzel szemben azt hangsúlyozta most: van jónéhány olyan buszsofőr, akinek a keresete mintegy 113 ezer forinttal emelkedhetne, ha a Volán-szakszervezetek elfogadják az ajánlatot. Majd megjegyezte:

a volános szakszervezetek azonban türelmet kértek, és azt mondták, hogy majd visszajeleznek, megbeszélik a munkavállalóikkal.

Lázár János ezért arra kérte a Volán munkavállalóit, hogy fogadják el az ajánlatot. Ha elfogadják, akkor január elsejére visszamenőlegesen meg tudják emelni a fizetésüket. Ha viszont nem tudnak január 31-ig megállapodni, akkor csak annak a hónapnak az első napjától tudják a béremelést megvalósítani, amelyikben a megállapodás megszületik – emelte ki.

A miniszter a szakszervezeteket arra kérte: ne akadályozzák meg, hogy mintegy 20 százalékkal fel tudják emelni minden magyar buszsofőr fizetését. „Kérem az együttműködésüket, ajánlom a szövetséget” – zárta szavait a tárcavezető az MTI összegzése szerint.